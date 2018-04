Forças sauditas derrubam drone de brinquedo perto do palácio real

As forças sauditas derrubaram um drone de brinquedo não identificado que sobrevoava um bairro de Riad, perto do Palácio Real, noticiou a imprensa oficial, segundo a qual o incidente causou alarme na capital.

"Às 19H50 (locais, 13H50 de Brasília), um posto de controle do bairro de Juzama, de Riad, detectou um drone de brinquedo por controle remoto", reportou a Agência de Notícias Saudita (SPA).

"O pessoal de segurança do posto se encarregou de acordo com as ordens e as instruções", acrescentou a SPA, dando a entender que o objeto havia sido abatido.

O comunicado da agência foi divulgado depois que vários vídeos não confirmados publicados nas redes sociais mostraram disparos no bairro, o que desatou as especulações sobre uma tentativa de golpe de Estado.

O governo descartou que tenha havido violação importante da segurança, acrescentando que uma investigação está em curso.

A segurança nas dependências reais parecem ter se intensificado nos últimos meses depois que o poderoso príncipe herdeiro Mohamed bin Salman fez uma série de de transformações sociais e econômicas para preparar o país para a era pós-petróleo, apesar dos riscos de irritar os setores mais conservadores no tema religioso.