Ministro iraniano diz que negociação sobre prisioneiros exige 'respeito' dos EUA

Washington, 21 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, afirmou hoje que o governo do país está aberto para dialogar sobre a soltura de prisioneiros norte-americanos, mas apontou que isso demandaria uma “mudança de atitude” por parte da administração Trump.



Em entrevista à rede CBS, Zarif acusou o governo dos EUA de arrogância e beligerância. “Os EUA precisam aprender como tratar outras nações soberanas, particularmente nações soberanas que não dependem deles para continuar existindo”, disse.



Pelo menos cinco iranianos, também com cidadania norte-americana ou detentores de



green cards



, foram sentenciados à prisão por acusações relacionadas à espionagem. Fonte: Associated Press.