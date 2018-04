Festival de Buenos Aires premia diretor brasileiro Tiago Melo

O brasileiro Tiago Melo foi contemplado com o prêmio de melhor diretor na Competição Internacional do XX Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires (BACIFI), informaram os organizadores neste sábado (21).

Melo ganhou o prêmio com seu filme "Azougue Nazaré", em que combina os estilos ficção e documentário.

Outra produção brasileira, "As boas maneiras", de Juliana Rojas e Marco Dutra, ganhou uma menção do júri, que também contemplou o coreano "A Tiger in Winter", de Lee Kwang-Kuk.

O prêmio máximo da Competição Internacional ficou com "La flor", do consagrado diretor e produtor argentino Mariano Llinás. O filme, de 14 horas de duração, foi exibido em seis episódios durante as duas semanas de duração do festival, que se encerra neste domingo.

O longa também rendeu às suas protagonistas, as argentinas Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes e Valeria Correa, o prêmio de melhores atrizes.

O dinamarquês Anders Juul foi reconhecido o melhor ator por seu trabalho em "A Horrible Woman", do seu compatriota Christian Tafdrup.

O Prêmio Especial do Júri ficou com o filme de animação "Violence Voyager", do diretor japonês Ujicha.

O irlandês Dónal Foreman ficou com o grande prêmio da Competição de Vanguarda e Gênero por "The Image You Missed".

O filme "Averno", do boliviano Marcos Loayza, foi o ganhador na categoria melhor produção da Seção Latino-americana da mostra. Outro boliviano, Mauricio Alfredo Ovando, foi reconhecido como o melhor diretor da Seção Latino-americana por "Algo quema".

O vigésimo BAFICI homenageou os cineastas John Waters (Estados Unidos) e Philippe Garrel (França), mediante conferências e projeções de alguns de seus filmes mais consagrados.