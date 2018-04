Leilão de mobiliário do hotel Ritz alcança 7,3 milhões de euros

O leilão de móveis e acessórios do hotel Ritz de Paris alcançou 7,3 milhões de euros, "um recorde mundial para a venda do mobiliário de um hotel", anunciou neste sábado (21) à AFP a casa leiloeira Artcurial.

Neste arremate particular, os móveis e objetos do palácio da Praça Vendôme, inaugurado como hotel em 1898 por César Ritz, superaram a quantia alcançada no mesmo tipo de leilão do hotel Crillon (EUR 5,9 milhões em 2013) ou do Plaza Athénée (EUR 1,4 milhão em 2013), seus concorrentes parisienses, e também a de outros hotéis no mundo.

"O Ritz gerou um entusiasmo extraordinário, atraindo compradores de todo o mundo", declarou à AFP o comissário leiloeiro François Tajan, presidente delegado da Artcurial, que disse estar "um pouco cansado" por causa da venda, que se estendeu por cinco dias.

O montante total de 7,3 milhões de euros (cerca de US$ 9 milhões) é sete vezes superior à estimativa global do leilão.

De propriedade do milionário egípcio Mohamed al Fayed desde 1979, o Ritz de Paris, que reabriu em junho de 2016 após quatro anos de obras, acumulou nas sucessivas transformações vividas ao longo de 120 anos uma coleção impressionante de objetos e móveis.

Banheiras, camas, escrivaninhas, penteadeiras, cadeiras, harpas, roupas de banho... No total foram postas à venda mais de dez mil peças, procedentes do luxuoso palácio da Praça Vendôme.

O leilão foi celebrado entre 17 e 21 de abril na sede da Artcurial e foi vendido o total de lotes, 3.400.