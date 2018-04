Veja as principais datas na vida do líder da Coreia do Norte

O líder norte-coreano Kim Jong, que neste sábado anunciou a suspensão dos testes nucleares e balísticos, governa seu país desde 2011.

A seguir, algumas das datas-chave na vida do terceiro representante da dinastia comunista que governa a Coreia do Norte desde sua fundação.

- Início dos anos 80: nasceu Kim Jong Un, o filho mais novo de Kim Jong Il e de sua terceira esposa, uma dançarina coreana nascida no Japão. Seu avô Kim Il Sung é o fundador reverenciado da República Popular Democrática da Coréia (RPDC). Pyongyang nunca confirmou sua data de nascimento. De acordo com um documento do Tesouro dos Estados Unidos, ele teria nascido em 8 de janeiro de 1984.

- Setembro de 2010: Depois de estudar na Suíça, é nomeado general de quatro estrelas e vice-presidente da poderosa Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores Coreano (PTC), o único partido no poder. A imprensa oficial publica pela primeira vez uma foto dele adulto.

- Dezembro de 2011: é nomeado "grande sucessor" após a morte de seu pai, em detrimento de seus irmãos mais velhos, Jong Chul e Jong Nam.

- Dezembro de 2012: como "comandante supremo" do exército e chefe do Partido dos Trabalhadores, ordena o lançamento de um míssil de longo alcance. No ano seguinte, supervisiona o terceiro teste nuclear norte-coreano, que aumenta as tensões na península e custa ao país uma nova rodada de sanções da ONU.

- Dezembro de 2013: dá ordens para executar seu tio Jang Sont Thaek, número dois do regime e ex-mentor, acusado de traição.

- Fevereiro de 2017: Kim Jong Nam, seu meio irmão no exílio, é assassinado na Malásia com VX, um agente neurotóxico proibido. Seul acusa Pyongyang.

- Julho de 2017: a Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos intercontinentais e Kim Jong Un afirma que o território dos Estados Unidos é um alvo possível.

- Setembro de 2017: a Coréia do Norte realiza seu sexto teste nuclear, o quarto sob o comando de Kim e o mais poderoso até hoje.

- 8 de março de 2018: Seul informa que Kim Jong Un convidou Donald Trump para realizar uma reunião de cúpula, um convite aceito pelo presidente dos Estados Unidos.

- 25 a 28 de março de 2018: Kim Jong Un viaja para a China, sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu a liderança norte-coreana, e se reúne com o presidente chinês Xi Jinping.

- 31 de março a 1o. de abril de 2018: Kim Jong Un recebe o diretor da CIA, Mike Pompeo, que fez uma viagem secreta à Coreia do Norte.

- 20 de abril: Kim Jong Un e Moon Jae-in instalam um "telefone vermelho", uma linha especial de comunicação entre os dois líderes.

- 21 de abril: Kim Jong Un anuncia a suspensão dos testes nucleares e balísticos, o fechamento do centro de testes nucleares norte-coreano e uma "nova linha" para o partido único para "o desenvolvimento da economia socialista".