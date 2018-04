West Palm Beach, Florida, 21 - O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou neste sábado o New York Times e a repórter Maggie Haberman de tentarem destruir seu advogado Michael Cohen e o relacionamento entre eles, na "esperança de que ele pule fora do governo", mas, segundo Trump, isso não irá acontecer.



"...Eles utilizam fontes inexistentes e um perdedor bêbado/drogado que odeia Michael, que é uma boa pessoa com uma família maravilhosa. Michael é um empresário por conta própria/advogado de quem sempre gostei e respeitei. A maioria das pessoas 'cairia fora' se o Governo o colocasse em problemas, mesmo que isso signifique mentir ou inventar histórias. Desculpe, eu não vejo Michael fazendo isso apesar da horrível caça às bruxas e da mídia desonesta!", escreveu Trump em sua conta no Twitter.



Neste mês, o FBI invadiu a casa, o escritório e o quarto de hotel de Cohen para, segundo os promotores, investigar os negócios pessoais de Cohen por fraude, mas não disseram qual crime eles acreditam que ele possa ter cometido. Fonte: Associated Press