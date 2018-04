Suspensão de testes por Pyongyang é um 'avanço significativo', diz Coreia do Sul

Seul, 20 - O Escritório Presidencial da Coreia do Sul considerou o anúncio de suspensão de testes nucleares de Pyongyang como "um avanço significativo" pela desnuclearização da Península.



O porta-voz da presidência sul-coreana, Yoon Young-chan, disse em um comunicado que o anúncio vai aumentar as perspectivas para as conversas bem-sucedidas entre Seul, Pyongyang e Washington.



Na próxima sexta-feira, 27, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deve se encontrar com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, em um vilarejo na fronteira. A cúpula, um encontro raríssimo, tem como objetivo resolver o impasse nuclear.



Um outro encontro entre Kim e o presidente dos EUA, Donald Trump, está previsto para o final de maio ou começo de junho. Fonte: Associated Press.



(Estadão Conteúdo)