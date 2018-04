Acidentes rodoviários deixam vinte mortos no Peru

Três acidentes com ônibus em rodovias andinas do Peru deixaram nesta sexta-feira (20) ao menos 20 mortos, entre eles dois turistas alemães, e cerca de 70 feridos, informou a Polícia.

Um micro-ônibus com 12 turistas alemães e dois tripulantes peruanos saiu da estrada quando se dirigia da cidade de Arequipa (sul) ao povoado de Chivay na tarde de sexta-feira.

"Temos registrados dois cidadãos alemães falecidos, após ter saído da pista e caído em um abismo de 20 metros de uma minivan", disse à AFP um oficial da delegacia de Chivay.

Os outros dez turistas alemães, assim como os dois tripulantes peruanos, ficaram feridos e foram levados a hospitais de Arequipa.

Chivay, com 6.500 habitantes, está situada 3.600 km acima do nível do mar, nas montanhas de Valle del Colca, um cobiçado destino turístico no Peru.

Também nesta sexta-feira, a queda de um ônibus em um abismo de 200 metros deixou pelo menos 11 mortos e 40 feridos em uma rodovia montanhosa na região de La Libertad, acrescentou a Polícia.

O ônibus que levava mais de 50 passageiros, a maioria professores da pré-escola e da escola do povoado de Coina, caiu no desfiladeiro porque o terreno cedeu, segundo a imprensa local.

Na região de Arequipa, outro acidente deixou sete mortos e 18 feridos, na queda de um ônibus de passageiros em um abismo de 60 metros na noite de quinta-feira.

O ônibus saiu da pista em uma curva, quando fazia o trajeto entre o povoado de Cotahuasi e a cidade de Arequipa, um trajeto de 370 km por uma sinuosa estrada andina.

As autoridades peruanas recomendam máxima precaução ao dirigir nestas perigosas rodovias andinas.

Quase 2.700 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Peru em 2016, segundo cifras oficiais. Os dados de 2017 ainda não foram publicados.