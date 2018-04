França rejeita isenção apenas temporária a tarifas de aço

O ministro francês de Economia, Bruno Le Maire, disse nesta sexta-feira (20) que seu país rejeita a isenção que seja apenas provisória às tarifas impostas pelos Estados Unidos à importação de aço e alumínio.

"Não nos contentaremos com uma isenção provisória", disse Le Maire, para quem as tarifas "não podem pender como uma espada de Dâmocles sobre as relações comerciais entre estados".

O funcionário também se negou a entrar em uma "luta contra a China", acusada de práticas comerciais desleais, garantindo que isso "seria em vão e inútil", e acrescentou que queria envolver Pequim em um diálogo construtivo. "E só queremos fazer uma vez que sejamos totalmente livres, sem a ameaça de tarifas em cima de nossas cabeças".

Ele destacou que o "verdadeiro assunto é a redefinição do multilateralismo comercial, levando em conta a realidade chinesa".

Le Maire, que participa da reunião de ministros de Finanças do G20, destacou ainda que a França está disposta a reconhecer que a China precisa melhorar suas práticas comerciais.

A França diz compartilhar a visão dos americanos. "Temos dificuldades com a superprodução de aço, temos uma questão com a proteção de nossas tecnologias", insistiu o ministro.