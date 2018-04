Argentina e da Alemanha dizem que tensões comerciais ameaçam economia global

Washington, 20 - Ministros de Finanças veem as crescentes tensões comerciais entre Estados Unidos e China como uma grande ameaça para a economia mundial. O ministro de Finanças da Argentina, Nicolas Dujovne, disse que além de ondas de choque dos mercados devido à ameaça de uma guerra comercial, as autoridades financeiras estão preocupadas com os possíveis riscos geopolíticos.



Além disso, Dujovne comentou que há preocupações, também, com o impacto que aumentos de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e de outros grandes bancos centrais poderia ter nas perspectiva de crescimento.



O ministro argentino afirmou que as autoridades do G-20 discutiram os riscos durante um jantar na noite de quinta-feira com todos os participantes concordando que o comércio tem sido uma força positiva para muitos países. Dujovne é o presidente do grupo financeiro do G-20 neste ano, já que a Argentina sediará a cúpula de líderes mundiais das 20 maiores economias do mundo no fim do ano em Buenos Aires.



Também em Washington, o ministro de Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou que o país está comprometido em resistir a todas as formas de protecionismo "em um momento em que as tensões sobre o comércio vêm aumentando e os EUA e a China parecem estar à beira de uma guerra comercial".



Em uma declaração preparada, Scholz comentou que uma virada para políticas internas e contra o livre-comércio ameaça as perspectivas econômicas comuns. Ele afirmou que o comércio tirou milhões de pessoas da pobreza e medidas protecionistas prejudicam o comércio e o crescimento.



De acordo com Scholz, a economia dos 19 países da zona do euro ganhou impulso, devido ao crescimento estável do emprego. Para ele, isso aumentou a confiança de consumidores e empresas, melhorando as condições de investimento em meio a uma política monetária acomodatícia do Banco Central Europeu (BCE). Fonte: Associated Press.