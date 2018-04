Comunicado do Business Wire :Aperta

Mais uma vez, o Aperta Active Clearing System (ACS) proporcionou o mecanismo para um país implementar um ambiente de processamento de pagamentos eletrônicos de classe mundial para aumentar a eficiência, segurança e controle de um sistema nacional de pagamentos.

A Aperta realizou uma parceria com a Operadora ACH nas Ilhas Cayman (Prism Services (Cayman) Ltd.) e bancos comerciais locais para o fornecimento de um novo sistema de transferência eletrônica de fundos. O antigo processo de troca de arquivos entre bancos em diversos padrões e de liquidação bilateral foi substituído por um sistema e padrões comuns, empregando um protocolo de transferência de arquivos seguro de padrão internacional, que permite aos participantes monitorar a liquidez em tempo real e posições colaterais por meio de um portal seguro.

A Cayman Islands Automated Clearinghouse (CIACH, Câmera de Compensação Automatizada das Ilhas Cayman) conecta todos os seis bancos do país e oferece o mecanismo central de compensação e liquidação para os bancos intercambiarem transações de débito e crédito direto, sem qualquer problema e por todo o país. É funcionalmente compatível com o NACHA no espectro de mensagens de pagamento fornecidas.

As instalações para a automatização de vários tipos e pagamentos estão agora em funcionamento e os bancos membros irão incentivar ativamente os seus clientes a utilizá-las. É provável que os principais benefícios iniciais resultem em clientes corporativos automatizando pagamentos em massa, como salários e pagamentos B2B (de empresa para empresa). Entretanto, pagamentos regulares individuais, como aqueles para serviços públicos, telefone celular e assim por diante, vão, sem dúvida, continuar.

A Aperta gostaria de agradecer particularmente à Prism Services (Cayman) Ltd., seus funcionários e assessores, além de todos os bancos comerciais, por sua visão e compromisso em alcançar o sucesso extraordinário deste projeto em um tempo notavelmente curto.

