Comunicado do Business Wire :SECO SpA

FII Tech Growth, um fundo gerenciado pelo Fondo Italiano d'Investimento SGR, anuncia hoje seu segundo investimento na SECO SpA, uma das líderes europeias no mercado incorporado de produtos eletrônicos.

A SECO, com sede em Arezzo, Toscana, com subsidiárias nos EUA, Alemanha e Taiwan, foi fundada em 1979 pelos empreendedores Daniele Conti e Luciano Secciani. A empresa projeta e fabrica microcomputadores e sistemas integrados para aplicações industriais. Com mais de 250 empregados, a SECO dá suporte a clientes com presença mundial, como Cimbali, Esaote, Technogym e Vimar, tendo gerado receitas acima de 50 milhões de euros em 2017.

A capacidade de oferecer soluções inovadoras utilizando tecnologias de ponta permitiu a SECO ter um crescimento constante ao longo do tempo. A empresa desenvolveu uma rede de cooperação com universidades e centros de pesquisa como La Sapienza, Universidade Nacional de Cingapura, Politecnico di Milano, Universidade de San Diego, INFN, ESIEE Paris, Politecnico di Torino, CERN, Universidade Carnegie Mellon e Centro de Supercomputação de Barcelona.

Em 2013, a SECO lançou o UDOO, uma microcomputador de placa única e fonte aberta para diversos mercados: educação e o ambiente de Criação e Internet das Coisas. Hoje, o UDOO tem uma comunidade mundial de mais de 100.000 desenvolvedores que o utilizam em uma base regular e atualizam constantemente sua plataforma e ferramentas de desenvolvimento.

A transação traz um aumento de capital de 10 milhões de euros fornecido totalmente pela FII Tech Growth, que será utilizado para acelerar a expansão internacional da empresa e dar suporte à estratégia M&A.; Massimo Mauri, antigo Vice-Presidente Executivo da Eurotech, que trabalhou na transação em nome da empresa e seus acionistas, fará parte do conselho administrativo do grupo com a função executiva de apoiar o crescimento da empresa.

SECO A SECO é uma das líderes europeias no mercado incorporado de produtos eletrônicos de alto valor. Desde 1979, a empresa projeta e fabrica microcomputadores de placa única e sistemas integrados "prontos para uso". Os produtos da SECO têm aplicação em vários setores, abrangendo desde automação industrial até os campos de medicina, bem estar, automotivo, transporte, telecomunicações e entretenimento com informação.

A empresa também é uma das fundadoras da norma internacional de microcomputadores Qseven®. Entre suas parcerias tecnológicas estão empresas de alta tecnologia de maior avanço no mundo como Intel®, Microsoft®, Google®, AMD®, NXP®, NVIDIA® e Qualcomm®.

