Comunicado do Business Wire :Procter & Gamble

A empresa Procter & Gamble (NYSE:PG) anunciou hoje que assinou um acordo para adquirir o setor de Saúde dos Consumidores da Merck KGaA de Darmstadt, Alemanha, por um preço de compra de cerca de 3,4 bilhões de euros.

Esta aquisição permite a P&G; ampliar o seu bem-sucedido setor de saúde de consumidores, acrescentando um portfólio de rápido crescimento de marcas diferenciadas com suporte de médicos e uma maior cobertura geográfica. Deste modo, a P&G; irá fortalecer suas capacidades comerciais e de prestação de serviços de saúde, seus profundos conhecimentos tecnológicos e a liderança comprovada de cuidados da saúde a consumidores, complementando as capacidades da P&G;, bem como suas marcas de cuidados da saúde de consumidores como Vicks, Metamucil, Pepto-Bismol, Crest e Oral-B.

"Ficamos muito satisfeitos com o crescimento constante e amplo do mercado de cuidados da saúde de OTC e, portanto, temos o prazer de adicionar o portfólio de Saúde dos Consumidores e o pessoal da Merck KGaA de Darmstadt, Alemanha, à família P&G;", disse David Taylor, Dirigente do Conselho, Presidente e Diretor Executivo.

A aquisição do setor de Saúde dos Consumidores da Merck KGaA pela P&G; irá melhorar a abrangência geográfica de OTC da empresa, seu portfólio de marcas e seu nível de categoria na maioria dos 15 principais mercados OTC do mundo. Estas marcas oferecem excelentes soluções para aliviar dores musculares, em articulações e nas costas, resfriados e dores de cabeça, além de apoiar a atividade física e a mobilidade, muitas das quais são áreas de tratamento não abordadas atualmente no portfólio da P&G.;

"Nos últimos anos, nosso negócio de cuidados da saúde gerou um crescimento consistente, agregando valor aos acionistas", disse Steve Bishop, Presidente do Grupo Global Health Care. "O setor de Saúde dos Consumidores da Merck KGaA de Darmstadt, Alemanha, abrange um grande conjunto de marcas, produtos e capacidades, fornecendo uma cobertura atrativa e complementar que impulsiona ainda mais o crescimento à medida que continuamos a promover nossas marcas de liderança existentes".

A aquisição do setor de Saúde dos Consumidores da Merck KGaA de Darmstadt, Alemanha, substitui e melhora a bem-sucedida joint venture PGT Healthcare que a P&G; possui com as Indústrias Farmacêuticas Teva (NYSE: TEVA), com encerramento previsto para 1º de julho de 2018, dependendo de aprovações regulatórias.

A joint venture PGT Healthcare proporcionou um crescimento desproporcional de resultados de primeira linha e estabeleceu uma maior presença em mais de 50 países desde sua formação. No entanto, após uma revisão recente, a Teva e a P&G; concluíram que as prioridades e as estratégias não estavam mais alinhadas e concordaram com o fato de que seria de benefício para ambas as partes encerrar a parceria. Os ativos de produtos da PGT retornarão às suas respetivas empresas matriz a fim restabelecer negócios independentes de OTC.

O setor de Saúde dos Consumidores da Merck KGaA de Darmstadt, Alemanha, avaliado em 1 bilhão de dólares, registrou um crescimento de 6% nos últimos dois anos e fornece uma ampla linha de medicamentos de produtos de OTC para aliviar dores musculares, em articulações e nas costas, resfriados e dores de cabeça, bem como produtos para apoiar a atividade física e a mobilidade. As principais marcas incluem, entre muitas outras, Neurobion, Dolo-Neurobion, Femibion, Nasivin, Bion3, Seven Seas e Kytta. As marcas citadas são vendidas principalmente na Europa, América Latina e Ásia.

"Estas marcas de liderança e o excelente pessoal do setor de Saúde dos Consumidores da Merck KGaA de Darmstadt, Alemanha, irão complementar muito bem nosso setor de Cuidados da Saúde Pessoal", disse Tom Finn, Presidente da P&G; Global Personal Health Care. "Esta aquisição nos ajuda a continuar impulsionando as vendas e o crescimento de lucros para a P&G;, fornecendo capacidades e o nível de portfólio que precisamos para operar com sucesso um negócio global de OTC por conta própria, sem a ajuda de uma parceria de saúde".

"O desinvestimento do nosso setor de Saúde dos Consumidores é um passo importante no nosso foco estratégico em negócios dedicados à inovação nos setores de Saúde, Ciências da Vida e Materiais de Desempenho. É uma demonstração clara do nosso compromisso contínuo de moldar ativamente nosso portfólio como uma empresa líder no campo da ciência e da tecnologia" disse Stefan Oschmann, Presidente do Conselho Executivo e Diretor Executivo da Merck KGaA de Darmstadt, Alemanha. "A Saúde dos Consumidores é um grande negócio que merece as melhores oportunidades possíveis para seu futuro desenvolvimento. Com a P&G; encontramos um agente forte e altamente reconhecido que possui o nível necessário para conduzir com sucesso o negócio daqui para frente".

"A cobertura global da P&G; e seu interesse estratégico na saúde e bem-estar dos consumidores fornecem uma excelente base para acelerar o crescimento, alavancando as capacidades de nossas equipes e expandindo os setores de Saúde dos Consumidores com lucratividade. Os portfólios comercializados, as ofertas de produtos e a presença geográfica de ambas as empresas se complementam com perfeição", disse Belén Garijo, membro do Conselho Executivo da Merck KGaA de Darmstadt, Alemanha, e Diretora Executiva de Cuidados da Saúde. "Com esta transação, continuamos a cumprir rigorosamente nossa estratégia para nos tornar uma empresa inovadora global e proporcionar medicamentos inovadores aos pacientes".

O setor de Saúde dos Consumidores da Merck KGaA de Darmstadt, Alemanha, atua em 44 países e inclui mais de 900 produtos. A P&G; pretende fechar este acordo durante o exercício 2018/19, sujeito às condições habituais de fechamento e autorizações regulatórias.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G; atende consumidores em todo o mundo com um dos maiores portfólios de marcas de confiança, qualidade e liderança, entre elas, Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade P&G; inclui operações em cerca de 70 países ao redor do mundo. Visite o site http://www.pg.com para saber as últimas novidades e informações sobre a P&G; e suas marcas.

Declarações prospetivas:

Certas declarações contidas neste comunicado ou apresentação, além de informações puramente históricas, incluindo estimativas, projeções, declarações relacionadas a nossos planos de negócios, objetivos e resultados operacionais esperados, e as suposições nas quais estas declarações estão baseadas, são "declarações prospetivas" dentro do significado da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e Seção 21E da Lei de Mercado de Valores Mobiliários de 1934. Estas declarações prospetivas geralmente são identificadas pelas palavras "acreditar", "projetar", "esperar", "prever", "estimar", "pretender", "estratégia", "futuro", "oportunidade", "plano", "poder", "dever", "irá", "iria", "será", "continuará", "provavelmente resultará" e expressões semelhantes. As declarações prospetivas se baseiam em expectativas e suposições atuais, as quais envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospetivas. Não assumimos quaisquer obrigações de atualizar ou revisar publicamente as declarações prospetivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

Os riscos e as incertezas, aos quais nossas declarações prospetivas estão sujeitas, incluem, sem limitação: (1) a capacidade de gerir com sucesso os riscos financeiros globais, incluindo flutuações da moeda estrangeira, controles de câmbio ou precificação e volatilidade localizada; (2) a capacidade de gerir com sucesso a volatilidade econômica local, regional ou mundial, incluindo taxas reduzidas de crescimento de mercado, geração de renda e fluxo de caixa suficientes para permitir que a empresa afete as recompras de ações e pagamentos de dividendos esperados; (3) a capacidade de gerir interrupções nos mercados de crédito ou alterações na nossa classificação de crédito; (4) a capacidade de manter os principais arranjos de fabricação e fornecimento (incluindo a execução de otimizações da cadeia de suprimento e único fornecedor bem como instalações exclusivas da fábrica) e gerenciar a interrupção dos negócios devido a fatores fora de nosso controle, como desastres naturais e atos de guerra ou terrorismo; (5) a capacidade de gerenciar com sucesso as flutuações de custos e pressões, incluindo preços de commodities e matérias-primas, custos de mão-de-obra, transporte, energia, pensão e saúde; (6) a capacidade de permanecer na vanguarda da inovação, obter proteções necessárias para a propriedade intelectual e responder com sucesso às mudanças nos hábitos de consumo e aos avanços tecnológicos alcançados, bem como às patentes concedidas aos concorrentes; (7) a capacidade de competir com os nossos concorrentes locais e mundiais em canais de vendas novos e existentes, incluindo respostas bem-sucedidas a fatores competitivos, como preços, incentivos promocionais e condições comerciais para produtos; (8) a capacidade de gerenciar e manter relacionamentos importantes com clientes; (9) a capacidade de proteger nossa reputação e valor comercial de marca em questões reais ou percebidas, incluindo preocupações sobre segurança, qualidade, componentes, eficácia ou assuntos semelhantes que possam surgir; (10) a capacidade de gerenciar com sucesso o risco financeiro, legal, de reputação e operacional associado a relacionamentos com terceiros, como nossos fornecedores, distribuidores, contratados e parceiros de negócios externos; (11) a capacidade de confiar e manter sistemas, redes e serviços de tecnologia de informação da empresa e de terceiros, e manter a segurança e funcionalidade de tais sistemas, redes e serviços bem como dados contidos nos mesmos; (12) a capacidade de gerenciar com sucesso incertezas relacionadas a mudanças nas condições políticas (incluindo a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia) e implicações potenciais, como flutuações na taxa de câmbio e contração do mercado; (13) a capacidade de gerenciar com sucesso requisitos e assuntos legais e regulatórios (incluindo, sem limitação, leis e regulamentos que envolvam responsabilidade por produtos, propriedade intelectual, antitruste, proteção de dados, impostos, meio ambiente e relatórios contábeis e financeiros) bem como resolver assuntos pendentes nas estimativas atuais; (14) a capacidade de administrar mudanças nas leis e regulamentos tributários aplicáveis, incluindo a manutenção do nosso tratamento fiscal pretendido para transações de alienação; (15) a capacidade de gerenciar com sucesso nossas atividades contínuas de aquisição, alienação e joint venture, em cada caso, para atingir a estratégia geral de negócios e objetivos financeiros da Empresa, sem impactar a entrega dos objetivos comerciais básicos; e (16) a capacidade de atingir com sucesso melhorias de produtividade e economia de custos, administrando mudanças organizacionais contínuas, identificando, desenvolvendo e retendo com sucesso os principais colaboradores, incluindo naqueles mercados em crescimento, onde a disponibilidade de pessoal qualificado ou experiente possa ser limitada. Para obter informação adicional sobre fatores que possam causar resultados e eventos reais diferentes dos projetados aqui materialmente, consulte nossos relatórios mais recentes de 10-K, 10-Q e 8-K.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

