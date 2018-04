Segundo palestino é morto por soldados israelenses em Gaza

Um segundo palestino foi morto a tiros por soldados israelenses na Faixa de Gaza, no quarto dia consecutivo de mobilização no território, indicaram autoridades da Saúde locais.

Ahmad Rashad al-Athamneh, de 24 anos, foi atingido no norte do enclave. Ele foi o 36º palestino morto por tiros israelenses desde o início, em 30 de março, do movimento de protesto chamado de "marcha do retorno".

Mais cedo, Ahmad Nabil Abu Aqeb, de 25 anos, foi atingido por um tiro na cabeça ao leste de Jabalia, norte da Faixa de Gaza.