Comunicado do Business Wire :Versum Materials, Inc.

Versum Materials, Inc. (NYSE: VSM), uma importante fornecedora de materiais para a indústria de semicondutores, anunciou hoje a inauguração de sua nova instalação de pesquisa e desenvolvimento (P&D;) em sua fábrica de materiais semicondutores em Hometown, Pensilvânia. A cerimônia de inauguração aconteceu no dia 10 de abril de 2018. Os funcionários da Versum, membros da comunidade, governo local, clientes e parceiros estratégicos participaram do evento.

Versum Materials ribbon-cutting ceremony at the company's new R&D; facility in Hometown, PA. (Photo: Business Wire)

O moderno laboratório de P&D; é dedicado a novos materiais usados na fabricação de semicondutores. Os cientistas da instalação irão sintetizar e purificar novas moléculas até partes por bilhão de níveis de impureza e usar as mais recentes tecnologias disponíveis na indústria. Os pesquisadores podem avaliar as aplicações para essas novas moléculas e ampliar as moléculas para quantidades maiores para consideração do cliente. Estes novos compostos organometálicos serão depositados em "bolachas" (wafers) de semicondutores através de tecnologias inovadoras para testar o seu desempenho em aplicações de semicondutores. Além disso, a instalação é capaz de fabricar pequenos volumes e realizar avaliações analíticas e de qualidade avançadas.

O senador estadual Dave Argall elogiou a Versum por ser a terceira maior empregadora da região e pelos investimentos da empresa na comunidade local. Aproximadamente 30 funcionários, metade dos quais possuem diplomas avançados em química ou engenharia química, terão como base as novas instalações. O campus da empresa em Hometown agora possui um total de 250 funcionários altamente capacitados.

A mais recente expansão faz parte de um investimento plurianual de US$ 60 milhões no campus de Hometown. No ano passado, a empresa anunciou um aumento na capacidade de produção e modificou a configuração dos equipamentos para reduzir os entraves na fabricação. A fábrica da Versum em Hometown produz vários gases especiais e produtos químicos de alta pureza para fabricantes de semicondutores do mundo inteiro, incluindo o hexafluoreto de tungstênio, WF6, e o trifluoreto de nitrogênio, NF3. O WF6 é usado como uma fonte de metalização para a formação de interconexões de tungstênio entre várias camadas em dispositivos semicondutores. É um material importante na produção de dispositivos lógicos e de memória (DRAM e NAND). O NF3 é usado principalmente para a limpeza de câmaras de reatores químicos de deposição de vapor.

O vice-presidente sênior de materiais da Versum, Ed Shober, falou aos participantes: "Possibilitamos que as maiores empresas de tecnologia do mundo expandam os limites da ciência e tecnologia, seja apoiando a capacidade de computação, mobilidade, conectividade, inteligência artificial, realidade virtual/aumentada, Internet das Coisas, grandes dados (big data) e aprendizado de máquina. A Versum Materials encontra-se na posição de possibilitar todas essas tecnologias... Nossa equipe da Versum Materials oferece produtos e soluções valiosos que trazem esta inovação de vanguarda para o mercado com mais segurança, rapidez, facilidade e confiabilidade do que nunca".

A Versum Materials, Inc. (NYSE: VSM) é uma empresa líder em materiais eletrônicos que fornece produtos químicos e gases de alta pureza, sistemas de abastecimento, conhecimento em serviços e materiais para atender às necessidades em evolução de indústrias de semicondutores, telas e LED do mundo inteiro. Derivado do termo latino "em direção a", o nome "Versum" comunica o profundo comprometimento da empresa em ajudar os clientes a ir em direção ao futuro ao colaborar, inovar e criar soluções avançadas.

Líder mundial em tecnologia, qualidade, segurança e confiabilidade, a Versum Materials é uma das principais fornecedoras mundiais de pasta CMP da próxima geração, precursores de filmes dielétricos e metálicos ultrafinos, produtos formulados de limpeza e corrosão e entrega de equipamento que revolucionou a indústria de semicondutores. A Versum Materials possui vendas anuais de aproximadamente US$ 1,1 bilhão, 2.200 funcionários e 12 grandes instalações na Ásia e na América do Norte. Sua sede fica em Tempe, Arizona (EUA). Antes de sua separação no dia 1º de outubro de 2016, a Versum Materials funcionou mais de três décadas como uma divisão da Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD).

