Comunicado do Business Wire :Voith

O grupo tecnológico Voith e a empresa de robótica Franka Emika, de Munique, iniciaram uma parceria estratégica.

Parte da parceria estratégica inclui a fundação de uma nova empresa comum com o nome Voith Robotics - A Voith and Franka Emika Company. Esta companhia, com sede em Munique, pretende se tornar futuramente uma fornecedora global de sistemas para a automatização orientada para a robótica na era digital. A Voith Robotics deverá fornecer não só robôs de construção leves e adaptáveis da Franka Emika, como soluções de software, aplicativos, serviços e consultoria de processos para clientes globais de vários setores e mercados.

Parte da parceria estratégica inclui também uma coparticipação financeira direta da Voith na Franka Emika, que visa reiterar a orientação estratégica e de longo prazo da colaboração entre as duas empresas. O novo presidente da diretoria da Voith Robotics, que será operacionalizado pela Voith, é Martin Scherrer, antigo membro da diretoria da Voith Paper.

O ainda muito recente mercado de robôs colaborativos, denominado Cobots, com um volume de mercado de cerca de 300 milhões de euros hoje, irá crescer exponencialmente nos próximos anos, de acordo com os estudos do setor. Em 2025, é esperado um volume de mercado mundial de cerca de 15 bilhões de euros. A Franka Emika é uma empresa líder no design e desenvolvimento de robôs leves, com tecnologia de ponta, autoaprendizagem de alto desempenho e de fácil utilização. Isso permite que, pela primeira vez, possam ser automatizadas tarefas de rotina, geralmente monótonas, tais como inserções delicadas, aparafusamentos, encaixes, bem como tarefas de teste, inspeção e montagem.

Em 2017, a equipe da Franka Emika foi agraciada, pelo presidente federal Frank-Walter Steinmeier, com o prêmio Deutschen Zukunftpreis pelo desenvolvimento do primeiro robô de construção leve, delicado e adaptável "Panda". Para além da aplicação industrial, estes robôs futuramente serão capazes de ajudar as pessoas na vida diária ou em cuidados de enfermagem. Futuramente, os principais produtos da Voith Robotics serão a série de robôs "Panda" em combinação com os aplicativos de robôs e serviços personalizados. A Voith Robotics também oferecerá soluções de automação e robótica independentes da plataforma e do fabricante.

No âmbito da Feira de Hanôver, a nova empresa coparticipada se apresentará ao público pela primeira vez.

"A simbiose de uma empresa jovem, a sua excepcional linha de produtos, assim como a rede e experiência mundiais de uma empresa familiar engajada ao nível global deverão tornar-se sinônimo da Indústria 4.0. Seremos capazes de disponibilizar aos nossos clientes internacionais uma fantástica combinação de serviços sem precedentes e serviços de assistência baseados em tecnologias exclusivas", diz Dr. Simon Haddadin, CEO da Franka Emika.

Através da parceria estratégica com a Franka Emika, a Voith está dando o próximo passo em sua agenda digital. "Definimos a robótica como uma das principais competências estratégicas, com a qual queremos complementar nosso portfólio", diz Stephan Schaller, o presidente da diretoria do grupo da Voith GmbH & Co. KGaA. "A Franka Emika e a Voith se complementam idealmente pela combinação de robótica, inteligência artificial, aplicativos digitais para os usuários nos vários mercados-alvo e pelo nosso know-how em automação e processos", conclui Stephan Schaller.

A Voith é um grupo de tecnologia com atuação global. Com seu amplo portfólio de sistemas, produtos, serviços e aplicações digitais, a Voith estabelece padrões nos mercados de energia, petróleo e gás, papel, matérias-primas, e transporte e automotivo. Fundada em 1867, a Voith atualmente tem mais de 19.000 colaboradores, gera EUR 4,2 bilhões em vendas e opera filiais em mais de 60 países no mundo inteiro, o que a coloca entre as maiores empresas familiares da Europa.

