Comunicado do Business Wire :Grundig

A Grundig, líder europeia na fabricação de eletrônicos domésticos, tem o prazer de anunciar a presença do chef e com estrela no guia Michelin, Massimo Bottura, como embaixador inaugural da marca.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180419006583/pt/

Massimo Bottura and Hakan Bulgurlu at Food for Soul Fundraising dinner (Photo: Grundig)

Em seu novo papel como embaixador oficial da marca Grundig, Bottura trabalhará juntamente com a empresa para promover sua visão compartilhada sobre qualidade, inovação e cultura - ajudando a tornar os lares e o mundo um lugar melhor.

O chef e patrono da Osteria Francescana, que é reconhecido como um dos gênios criativos mais influentes do mundo pelo The New York Times, vai colocar seu conhecimento gastronômico e artístico em uso, colaborando com a Grundig para projetar uma gama de produtos domésticos e de consumo. Tendo influência da sua paixão pela música e arte, os produtos personalizados serão lançados no final do ano e utilizarão o que há de mais recente em tecnologia e inovação, juntamente com o design refinado pelo qual a Grundig é conhecida.

A embaixada foi anunciada no evento Respect Food da Grundig, que apoia a associação cultural Food for Soul, fundada por Bottura. A Food for Soul visa capacitar as comunidades através de suas cozinhas comunitárias, conhecidas como "refretterios", para ajudar a alertar sobre a questão global do desperdício de alimentos.

O evento, realizado no exclusivo Castello Sforzesco, em Milão, ajudou a aumentar a conscientização sobre Food Soul e fundos para apoiar projetos futuros. Dando seu apoio e proporcionando uma demonstração de culinária ao vivo no evento incluiu renomados chefs, Andrea Berton (Berton, Milão), Enrico Cerea (Da Vittorio, Bérgamo), Carlo Cracco (Cracco in Galleria, Milão), Antonio Guida (Silk, Mandarin Oriental Hotel, Milão), Giancarlo Morelli (Pomiroeu, Monza), Matias Perdomo (Contraste, Milão) e Viviana Varese (Alice Eataly, Milão).

Hakan Bulgurlu, CEO da Arçelik controladora da Grundig, comentou sobre a parceria:

"Responsabilidade social e sustentabilidade andam de mãos dadas para nós na Grundig e estão no centro dos nossos negócios. Somos motivados por melhorar a vida das pessoas e por tornar o lar e o mundo um lugar melhor para se passar por nossos produtos e projetos. Ter um chef de renome mundial, como Massimo, que também compartilha esta paixão e etos, faz dele a pessoa ideal para ser nosso embaixador da marca. Nossa equipe de engenheiros está ansiosa para trabalhar de perto com Massimo para desenvolver produtos inovadores e de alta qualidade".

Massimo Bottura, chef com estrela Michelin e fundador da associação cultural, Food for Soul, afirmou:

"Estou ansioso para trabalhar lado a lado com a Grundig em novas ideias para desenvolver projetos e produtos que possam realmente fazer a diferença e encontrar soluções para tornar nossas casas e nosso mundo um lugar melhor"

Sobre a Food for Soul

A Food for Soul é uma organização cultural fundada pelo chef Massimo Bottura que luta contra o desperdício de alimentos em apoio à inclusão social e ao bem-estar individual. A organização começou com Refettorio Ambrosiano, em Milão, durante a Expo2015 com projetos subsequentes lançados no Brasil (Refettorio Gastromotiva), Modena (Social Tables, na Torre Ghirlandina) e Bolonha (Social Tables, em Antoniano), na Itália e, recentemente, em Paris (Refettorio Paris). Cada projeto único compartilha os temas comuns de uso de alimentos excedentes, trabalhando com artistas para criar espaços de refeições atraentes e servindo pratos para comunidades locais vulneráveis.

www.foodforsoul.it

Sobre a Grundig

A Grundig faz parte da Arçelik A.S, a fabricante líder de produtos do Koç Group, uma empresa Fortune Global 500. Com mais de 70 anos de experiência no mercado de eletroeletrônicos, a Grundig tornou-se conhecida por seus produtos de alta qualidade e por uma abordagem focada no cliente. Ao entrar no mercado de produtos de linha branca, a Grundig tornou-se um dos únicos fabricantes de eletrodomésticos da Europa com abrangência total. A marca permanece fiel aos seus atributos de marca, incluindo sua herança alemã, design elegante e fácil de usar, consciência ecológica, altos padrões e controle de qualidade. Com um portfólio de mais de 500 produtos diferentes (desde televisores OLED, dispositivos de áudio móveis, dispositivos de modelagem de cabelo, aspiradores de pó e utensílios de cozinha a fornos, lava-louças e máquinas de lavar), a marca oferece uma solução para todos os cômodos da casa moderna. Os prêmios recebidos pela Grundig incluem o Design de Produto, Red Dot Design e Plus X Awards. A marca recebeu aclamação da crítica do Stiftung Warentest, um dos principais institutos de testes globais da Alemanha e do Trusted Reviews, uma organização independente de testes do Reino Unido. Os produtos da Grundig são produzidos principalmente em locais de produção própria na Europa e comercializados em mais de 65 países em todo o mundo.

Sobre a Respect Food

Na Grundig, sentimos que é nossa responsabilidade liderar a luta contra o desperdício de alimentos. Para lembrar o mundo para não desperdiçar alimentos e a tratá-los com cuidado. Porque respeitar a comida é a única maneira de fazer da nossa terra o melhor lar para se estar. Como uma marca global com uma forte consciência ecológica, ao adotar a iniciativa Respect Food, defendemos a causa da redução do desperdício de alimentos. Nossa iniciativa Respect Food tem como objetivo inspirar a todos a lutar com desperdício de alimentos e para instruir como lidar com os resíduos nas cozinhas com produtos inovadores. A Respect Food apoia e desenvolve diversos projetos com foco em sustentabilidade, engajando-se internacionalmente para aumentar a conscientização e combater o desperdício de alimentos.

Todos devem respeitar os recursos alimentares disponíveis para poderem desfrutá-lo de forma responsável: esta é a razão pela qual a Grundig está empenhada em conceber produtos com tecnologias inovadoras, capazes de prolongar o prazo de validade dos alimentos e garantindo um menor desperdício de recursos.

www.respectfood.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180419006583/pt/

Text100 Hanna Kilpin, +44 (0) 7834 439926 Hanna.Kilpin@text100.com

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.