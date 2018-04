Descobertas novas espécies marinhas exóticas no Mar de Java

Um caranguejo eremita e um camarão de olhos brilhantes estão entre uma dezena de novas espécies exóticas descobertas durante uma expedição nas águas profundas da ilha indonésia de Java, anunciou nesta quinta-feira uma equipe de cientistas.

Em uma expedição de 14 dias realizada por uma equipe da Universidade Nacional de Singapura (NUS) e do Instituto Indonésio de Ciências (LIPI) em março e abril, os cientistas exploraram uma zona imensa do oceano Índico, em frente às costas do sul de Java e no Estreito de Sunda, que separa esta ilha de Sumatra.

"É uma zona do oceano Índico que nunca tinha sido explorada para observação de animais em águas profundas, portanto não sabíamos realmente o que íamos encontrar", declarou à AFP Peter Ng, especialista em caranguejos.

"Nos surpreenderam muito as descobertas" destas espécies exóticas totalmente novas para a ciência, que "nos dizem que acontecem coisas nesta parte da Indonésia que não conhecemos", acrescentou.

Também descobriram três novas espécies de aranhas do mar durante a expedição, na qual exploraram 63 lugares, detalharam os cientistas em um comunicado.

Uma destas aranhas tinha uma placa protetora em seus olhos que pareciam grandes orelhas, enquanto outra tinha uma cor laranja muito viva, descreveram os exploradores.

Entre as outras descobertas também se destaca um caranguejo eremita com olhos brilhantes, segundo o cientista indonésio Di Listo Rayuela, também especialista em caranguejos.

Outra novidade foi uma espécie de camarões com olhos brilhantes que refletem a luz.

Estes cientistas vão estudar detalhadamente mais de 12.000 criaturas das 800 espécies que foram encontradas nesta expedição, e pretendem publicar os resultados de seus trabalhos em 2020, disse Ng.