Forças do regime sírio entram em Dumair após saída de rebeldes

As forças de segurança sírias entraram na noite desta quinta-feira em Dumair, após a saída dos últimos combatentes rebeldes desta localidade nos arredores de Damasco, informou a imprensa estatal.

A agência oficial SANA noticiou o "fim da operação de evacuação dos terroristas do Yaish al Islã e seus familiares da cidade de Dumeir", e o início de seu envio "para a região de Yarabulus", território rebelde no norte do país.

O regime, que qualifica os rebeldes de "terroristas", anunciou na terça-feira um acordo com o Yaish al Islã para a saída de 1.500 combatentes e 3.500 civis para Yarabulus, segundo a SANA.

O acordo previa a deposição das armas pesadas dos rebeldes e medidas antes da evacuação da localidade, situada na região de Qalamun Oriental.

A TV estatal divulgou imagens de membros das forças do regime içando uma bandeira síria enquanto uma multidão aplaudia.

Dumair, a cerca de 50 km a nordeste de Damasco, foi objeto de um acordo de "reconciliação" que permitiu a permanência do grupo Yaish al Islã em troca de um cessar-fogo.

Mas o regime, fortalecido por suas últimas reconquistas na região de Damasco, decidiu exigir a saída dos rebeldes desta localidade.

Negociações prosseguem para a saída dos rebeldes de outras localidades de Qalamun Oriental, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).