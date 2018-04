Petróleo fecha sem direção

O petróleo fechou nesta quinta-feira com preços dispersos, dividido entre comentários anteriores a uma reunião de membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus sócios nesta sexta-feira e as preocupações com o alcance da produção americana.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 73,78 dólares no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, uma alta de 30 centavos.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) para o contrato de maio recuou 18 centavos, a 68,29 dólares.

Durante a sessão, o preço do petróleo de Nova York chegou aos 69,56 dólares, seu nível mais alto desde 28 de novembro de 2014.

Representantes da Opep e seus dez sócios, inclusive Rússia, se encontrarão nesta sexta-feira na Arábia Saudita, para uma reunião de acompanhamento de seu acordo de redução da produção, antes da reunião oficial de junho, em Viena.