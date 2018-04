Comunicado do Business Wire :Nel ASA

Nel ASA (Nel, OSE: NEL) recebeu uma ordem de compra de USD 5,5 milhões da Nikola Motor Company (Nikola), como parte das estações de hidrogênio anunciadas previamente.

"Estamos muito orgulhosos em anunciar que recebemos uma ordem adicional da Nikola relativa a soluções de eletrólise e de abastecimento para seus caminhões protótipos. A ordem marca o fortalecimento de nossa parceria, sendo um reconhecimento do nível de competência de nossa equipe e que podem oferecer as soluções de hidrogênio. Estamos ansiosos em fornecer estações de demonstração, que irão assentar as bases para a maior e mais eficiente rede do mundo de produção de hidrogênio e locais de abastecimento com baixo custo", disse Jon André Løkke, Diretor Executivo da Nel.

Em 15 de novembro de 2017, a Nikola e a Nel anunciaram a parceria exclusiva e uma ordem de compra para duas estações de reabastecimento de hidrogênio assim chamadas de demonstração para a frota de caminhões protótipos a hidrogênio da Nikola. A parceria visa desenvolver a produção de hidrogênio renovável e locais de abastecimento com baixo custo para o desenvolvimento potencial de 14 locais em larga escala; entretanto, a Nikola e a Nel estão agora avaliando se o número inicial de estações deve ser dobrado para 28 estações.

"Os caminhões híbridos elétricos e a hidrogênio da Nikola começarão os testes com frotas em 2019, sendo que a produção completa terá início em 2021. Uma das marcas mais respeitas na América acabou de assinar uma ordem com a Nikola para converter 100% de sua frota em todos os caminhões da Nikola. Isto irá requerer mais 28 estações adicionais para aumentar o suporte a estes esforços ao máximo mediante a ordem de compra existente da Nel. A Nel vem tendo uma grande parceria de trabalho conosco e estamos muito empolgados em começar a substituir caminhões a diesel por caminhões com emissão zero carbono na América. O futuro dos caminhões com emissão zero carbono nunca foi tão brilhante", disse Trevor Milton, Diretor Executivo da Nikola.

A ordem de compra adicional tem um valor de USD 5,5 milhão, elevando o valor total para estações de demonstração a cerca de USD 9 milhões, com o fornecimento no segundo semestre de 2018 e em 2019.

