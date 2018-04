Rússia exibe testemunho sobre encenação de ataque químico na Síria

A Rússia exibiu na quarta-feira à noite o que apresentou como o testemunho de um menino sírio que afirmava ter participado na encenação de um suposto ataque químico na cidade síria de Duma em 7 de abril, o que poderia ser mostrado na ONU.

Quase todos os meios de comunicação públicos russos comentavam nesta quinta-feira a entrevista, conduzida pela televisão pública Rossia 24.

O vídeo pode ser mostrado aos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas durante a sua próxima reunião como evidência da "manipulação" ligada a este suposto ataque, de acordo com o embaixador russo nas Nações Unidas, Vasili Nebenzia.

O ataque com "gás tóxico", que deixou pelo menos 40 mortos, de acordo com os serviços de resgate, motivou os bombardeios conjuntos dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha contra instalações do regime sírio e aumentou as tensões diplomáticas.

Moscou e Damasco negam que as forças sírias realizaram um ataque químico em Duma e acusam os opositores do presidente Bashar al-Assad de organizar uma encenação.

Na reportagem, intitulada "A encenação da guerra", Rossia 24 afirma que a criança, que é apresentada como Hassan Diab, de 11 anos, faz o papel de vítima de um ataque químico no vídeo, filmado segundo a televisão pelos Capacetes Brancos, as equipes de resgate em áreas rebeldes e que denunciaram o suposto ataque.

A AFP não pôde verificar as declarações de forma independente.

A criança não diz nada sobre a possível presença de câmeras no lugar, mas um homem que Rossia 24 apresenta como seu pai, Omar Diab, diz que "os combatentes deram tâmaras, bolos e arroz para participar nas filmagens".

