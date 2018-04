Malcom pode deixar o Bordeaux ao final da temporada

O presidente do principal grupo acionista do Bordeaux, Nicolas de Tavernost, afirmou nesta quinta-feira que "um jogador de destaque brasileiro" pode deixar o clube no segundo semestre, sem citar o nome, mas em uma referência ao atacante Malcom.

"Investimos em um jogador que não saiu no primeiro semestre, mas que certamente vai sair durante o segundo", disse.

"Sempre acontecem compras e vendas e há um jogador brasileiro que vocês sabem que deseja deixar o clube. Nós permitiremos, com respeito absoluto a nossos interesses", explicou.

Em fevereiro, Malcom afirmou que desejava ter sido liberado na janela de transferências de janeiro.

O jogador tem contrato com o Bordeaux até 2021.

No caso de venda dos direitos federativos do atacante brasileiro, ex-jogador do Corinthians, o Bordeaux deve repassar 35% da quantia a intermediários que possuem parte dos direitos de Malcom.