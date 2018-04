Press Release from Business Wire : Toshiba America Electronic Components, Inc.

A Toshiba America Electronic Components, Inc. (TAEC), líder comprometida de tecnologia, anuncia expansões de capacidade, nova etiqueta e marca de pacote para a linha de discos rígidos internos, ampliando o perfil da empresa no espaço de discos rígidos. As atualizações de capacidade incluem o disco rígido N300 NAS (Network Attached Storage, armazenamento anexado de rede) e o disco rígido de desempenho X300 em 10TB1 e o disco rígido de PC e laptop L200 nas capacidades de 2TB. Outro disco rígido da linha oferece o disco rígido de computador de mesa P300 com a nova imagem da marca.

A série de discos rígidos NAS internos N300 de 3,5 polegadas2 para aplicações de armazenamento anexado de rede pessoais, domésticas e de pequenas empresas está agora disponível na capacidade de 10TB e apresenta 7200rpm e um grande buffer de dados de 256MB, o dobro do cache dos modelos existentes de 4TB, 6TB and 8TB. Com apoio de até oito baias de drive em um design multi-RAID NAS3, o N300 é altamente escalável para as configurações NAS dos usuários, já que o armazenamento de dados precisa evoluir. A linha de discos rígidos de alta confiabilidade N300 NAS tem uma alta taxa de carga de trabalho de até 180TB/ano4 e é otimizada para desempenho, confiabilidade, resistência e escalabilidade exigidos dos ambientes de NAS em que grandes volumes de dados precisam ser armazenados de maneira eficiente e acessados diariamente.

A série de discos rígidos de desempenho X300 de 3,5 polegadas agora vem em 10TB e apresenta a tecnologia de cache da Toshiba, otimizando a alocação de cache durante a leitura e gravação para fornecer desempenho de alto nível em tempo real. Disponível em fator de formato 3,5 polegadas, o X300 funciona em 7200rpm e em cache ampliado de até 256MB. A série X-300 oferece extremo desempenho e sólida capacidade de aplicações criativas e profissionais, incluindo design gráfico, animação, edição de fotos e vídeos e jogos de computador.

A série de discos rígidos P300 Desktop PC inclui modelos de desempenho ideais para usuários domésticos e profissionais que estão disponíveis em capacidade de armazenamento de até 3TB. O modelo opera em 7200rpm e com sensores de choque integrados que detectam o impacto e reduzem a vibração durante as operações de leitura e gravação, melhorando a exatidão do rastreamento e o desempenho.

A série de discos rígidos L200 Laptop PC está agora disponível em 2TB e vem em um drive móvel de 2,5 polegadas que oferece atualização de alta capacidade, é resistente a choques e vibrações em comparação com o disco rígido de 3,5 polegadas e funciona com qualquer marca de notebooks, sistemas de jogos e para uso de armazenamento externo. Os novos modelos 2TB 9,5mm e 1TB 7mm fino oferecem um cache ampliado de 128MB. A linha L200 tem um perfil de baixa potência em comparação com o disco rígido de 3,5 polegadas para ajudar a otimizar a vida de bateria do dispositivo, além de sensor de choque integrado e tecnologia de carregamento de rampa para confiabilidade.

"A Toshiba está ampliando a linha de discos rígidos internos de consumo com maior capacidade e especificações de desempenho", diz Michael Cassidy, vice-presidente de HDDs de consumo para as Américas da Toshiba America Electronic Components, Inc. "Adicionalmente, nossas iniciativas de atualização do design do pacote e da etiqueta do disco rígido visam tornar os discos rígidos internos mais adequados ao consumidor e mais fáceis de adquirir para a correta aplicação."

A Toshiba continua ampliando as ofertas de produtos com melhor desempenho e maior capacidade de armazenamento. As capacidades ampliadas da série dos modelos de discos rígidos N300, X300 e L200ilustram melhor as iniciativas da Toshiba para continuar oferecendo discos para todas as aplicações de armazenamento de consumo, desde PC, jogos, NAS e, agora, vigilância e streaming de vídeo.

A imagem de marca da nova categoria da Toshiba será exibida nas etiquetas do drive e na embalagem de varejo para comunicar com clareza a aplicação do dispositivo e o caso de uso da categoria do disco rígido. A etiquetagem em cores para cada disco rígido é a seguinte: o N300 em etiqueta NAS dourada, o X300 em etiqueta de desempenho prata, e o P300 e o L200 em etiqueta vermelha para computador de mesa e laptop.

A disponibilidade geral dessas novas capacidades será iniciada em abril de 2018. Para ver outros detalhes sobre nossos produtos de armazenamento de discos rígidos de consumo, acesse http://storage.toshiba.com/consumer-hdd. Para outras informações sobre nossa linha completa de produtos de armazenamento HDD, acesse: https://toshiba.semicon-storage.com/us/product.html. Para saber mais sobre nossas soluções de armazenamento, acesse o blog de armazenamento em http://storage.toshiba.com/corporateblog/ e siga @ToshibaStorage e @ToshibaUSA no Twitter.

