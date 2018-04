Trump celebra 'revolução' contra leis pró-imigração da Califórnia

San Diego se uniu ao que o presidente Donald Trump chamou nesta quarta-feira (18) de uma "revolução" contra as leis "santuário" da Califórnia que protegem os imigrantes em situação irregular.

"Há uma revolução em desenvolvimento na Califórnia. Muitas áreas santuário querem SAIR desse conceito ridículo, que estimula e reproduz o crime", escreveu o mandatário na rede Twitter.

A junta de supervisores que governa o condado de San Diego, fronteiriço ao México, aprovou por 3-1 apoiar uma ação do governo federal contra três leis da Califórnia que, entre outras coisas, restringem a cooperação de negócios e polícias locais com as autoridades migratórias.

"A população do estado não está feliz. Querem segurança AGORA!", disse Trump.

O presidente também deu mais poder à polícia migratória ICE, que aumentou em 42% o número de prisões de imigrantes em situação irregular durante o primeiro ano de seu governo.

San Diego é, depois de Los Angeles, o condado mais populoso da Califórnia. Sua junta de supervisores - controlada por republicanos - votou na terça-feira a portas fechadas pela apresentação de um 'amicus curiae', recurso de apoio oferecido por uma parte alheia ao litígio. Antes se abriu o microfone a cidadãos contrários e favoráveis à medida.

Os supervisores asseguraram que a medida é pela segurança.

"Estamos falando de gente cruzando a fronteira ilegalmente, chegam a este país, cometem crimes e são postos em liberdade para cometer mais crimes", disse a supervisora Dianne Jacobs. "Havia pessoas que cruzavam (a fronteira) em busca de trabalho. Isso mudou ao longo dos anos".

San Diego tem a maior fronteira terrestre do mundo em San Ysidro, limítrofe com Tijuana, onde diariamente milhares de pessoas transitam entre os dois países.

Os críticos da medida argumentam que esse tipo de ação fará que muitos migrantes deixem de denunciar crimes ou de comparecer aos tribunais como testemunhas. Eles poderiam deixar de ir também a hospitais e escolas com medo de serem presos e deportados.

A "revolução" a que Trump se refere começou na minúscula cidade de Los Alamitos (condado de Orange), que na segunda-feira ratificou uma decisão que exime a cidade das leis que protegem os migrantes em situação irregular.

"A conselho municipal não pode se fazer de juiz e de juri, e decidir que leis do estado não acata", afirmou Sameer Ahmed, advogado da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, do inglês), que introduziu uma ação contra esta pequena cidade de 11.000 habitantes.

"É claramente ilegal", informou.