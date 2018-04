Cidades californianas lideram lista das mais contaminadas dos EUA

A Califórnia abriga várias das cidades que lideram o índice das urbes mais poluídas dos Estados Unidos, publicado nesta quarta-feira (18), em um momento em que o governo do presidente Donald Trump impulsiona uma flexibilização das rigorosas normas ambientais do Estado.

O estudo da Associação Americana do Pulmão assinala que a área compreendida entre Los Angeles e Long Beach é a mais contaminada por ozônio no país, e a quarta na linha de poluição por partículas.

Outras cidades deste estado, o mais rico e povoado do país, com 39,5 milhões de habitantes, fazem parte desta triste lista: San Diego e a região de San Francisco, bem como a região do Vale Central (Visalia, Fresno, Bakersfield), uma área com muita atividade agrícola e petroleira.

Fora da Califórnia, Phoenix, Las Vegas, Denver, Nova York e Houston são as mais contaminadas pelo ozônio; Pittsburgh, Lancaster, Filadélfia, Cleveland, Indianápolis e Detroit, por partículas.

O relatório destacou que a contaminação por ozônio piorou consideravelmente no período 2014-2016, mas ressaltou que houve progresso no combate à poluição por partículas.

"O informe deste ano é a prova de que os Estados Unidos devem continuar sua luta contra as mudanças climáticas e implementar a Lei do Ar Limpo para proteger a nação do ar insalubre".

A associação também observou que uma em cada quatro pessoas nos Estados Unidos (133,9 milhões de pessoas) está exposta a níveis perigosos de poluição, após um aumento registrado entre 2013 e 2015.

Os maiores progressos foram alcançados na contaminação por partículas pelas regulações que obrigam ter carros e fábricas limpos.

A Califórnia protestou contra a decisão da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) de suavizar as normas antipoluição para a indústria automotiva.

A medida faz parte do projeto do governo do presidente Donald Trump para desmantelar o "plano climático" de seu antecessor, Barack Obama, que inclui forçar a Califórnia a relaxar suas próprias e rígidas regulamentações.