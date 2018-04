Merkel se reunirá com Trump em Washington em 27 de abril

A chanceler alemã, Angela Merkel, viajará a Washington em 27 de abril para se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem mantém uma difícil relação por causa de várias divergências.

"As relações bilaterais e os desafios diplomáticos e de segurança estarão no centro desse encontros", informou à imprensa o porta-voz do governo alemão, Ulrike Demmer.

A Casa Branca confirmou o encontro em um comunicado, mas nenhuma fonte deu detalhes sobre o programa da reunião, que já havia sido vazada pela imprensa.

Trump e Merkel discordam em várias questões estratégicas, como o livre comércio, a imigração ou a luta contra a mudança climática.

Antes de Merkel ser reeleita em março passado, o presidente americano atacou a Alemanha e sua chanceler pelo superávit comercial do país, ameaçando a indústria automobilística com a imposição de tarifas, e criticou o acolhimento de refugiados por Berlim desde 2015.

Além disso, Berlim espera há mais de um ano - desde a posse de Trump como presidente - a chegada de um novo embaixador dos Estados Unidos.

A visita de Merkel à Casa Branca seguirá a do presidente francês, Emmanuel Macron, entre os dias 23 e 25 de abril.