Press Release from Business Wire : STATS

A STATS, líder mundial em inteligência e dados esportivos, anunciou a promoção de Ryan Paterson a diretor global. Ryan atuava mais recentemente como diretor geral da STATS para as regiões da Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e Ásia-Pacífico (APAC).

No cargo recém-criado, Ryan vai supervisionar todas as operações da STATS fora dos EUA, o que inclui escritórios que operam nas regiões da EMEA, APAC e América Latina. Ryan será responsável por gerenciar e direcionar a estratégia internacional da STATS, supervisionar o desenvolvimento de produtos globais, desenvolver e gerenciar relacionamentos com parceiros, e ampliar a marca STATS em todo o mundo.

"Ryan construiu uma excelente reputação no setor esportivo internacional e tem sido parte integrante dos negócios internacionais da STATS", comentou Carl Mergele, diretor executivo da STATS. "Seja abordando negócios com novas ligas ou supervisionando operações de dados bem-sucedidas para inúmeros eventos esportivos internacionais, Ryan tem sido um nome de confiança na STATS e em todo o mercado de esportes. A STATS está comprometida com nossos parceiros em todo o mundo, e eu não poderia imaginar outra pessoa que merecesse mais ocupar esse importante novo cargo."

Dividindo seu tempo entre a Cidade do Cabo (África do Sul) e Londres (Inglaterra), Ryan entrou para a STATS com a aquisição da Prozone Sports Ltd em 2015. Desde que está na STATS, Ryan tem sido responsável pela gestão de operações comerciais, desenvolvimento e estratégia de negócios de todos os escritórios globais da STATS. Ele tem desempenhado um importante papel no crescimento da presença internacional da STATS, inclusive realizando parcerias para tornar a empresa a fornecedora oficial para a National Rugby League (NRL), a Belgium Jupiler Pro League, a Copa do Mundo da Rugby League 2017, a Chinese Super League (CSL) e a Ligue de Football Professionnel (LFP). Ryan também emprega seus vastos conhecimentos e experiência no setor para apoiar empresas de tecnologia e dados em estágio inicial da África e de outros mercados em desenvolvimento.

"A STATS conta com extraordinários talentos em nossos escritórios internacionais, que realizam um trabalho líder de mercado em nome de nossos clientes", declarou Paterson. "Não vejo a hora de trabalhar com as melhores mentes da empresa e continuar consolidando a STATS no mercado mundial."

A STATS é a líder global em inteligência esportiva, atuando entre os setores de esportes e tecnologia. As marcas, empresas de tecnologia, ligas e dezenas de times de campeonatos mundiais mais inovadores do mundo confiam na STATS para descobrir suas respectivas vantagens de destaque. A STATS combina a plataforma de dados mais rápida e mais precisa do setor com análise de vídeos, conteúdo e pesquisa esportiva, acompanhamento dos jogadores através do STATS SportVU® e uma gama de soluções digitais personalizáveis para as marcas. Pioneira em dados esportivos ao vivo, a STATS continua promovendo inovação no setor, dessa forma aprimorando o desempenho das equipes e a experiência dos fãs. Para obter outras informações, acesse www.stats.com e siga a STATS no Twitter @STATSEngage.

