Indonésia vive crise ambiental por grande vazamento de petróleo

A Indonésia acusou nesta quarta-feira um barco com bandeira panamenha por causar um grande vazamento de petróleo frente à ilha de Bornéu, que provocou a morte de cinco pessoas e desencadeou seu pior desastre ambiental em anos.

A marinha do país disse que o cargueiro "MV Ever Judger" era o único navio presente na zona no momento do acidente no mês passado.

Os mergulhadores encontraram abeta uma becha de quase 500 metros de extensão na tubulação no leito marinho aparentemente causada pela âncora da embarcação.

"Suspeitamos que a ruptura da tubulação submarina foi provada pela âncora do barco", afirmou Harjo Susmoro, do Centro de Oceanografia e Hidrografia da Marinha indonésia.

Não se sabe ainda se o capitão chinês e os 22 tripulantes serão indiciados.

As embarcações podem navegar na zona, mas são impedidas de lançar âncora para evitar danificar as tubulações submarinas.

O acidente provocou um importante vazamento de petróleo e obrigou as autoridades a declarar estado de emergência.

O vazamento começou nas águas próximas à cidade de Balikpapan e se estendeu por mais de 20 km, cobrindo grandes zonas com um lodo negro e espesso.

Cinco pescadores morreram por causa do incêndio provocado pelos trabalhadores que tentavam limpar o vazamento queimando o óleo na superfície da água.

O oleoduto pertence à petroleira estatal indonésia Pertamina.