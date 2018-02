Boston Globe denuncia casos de assédio sexual na indústria da moda

O jornal Boston Globe fez uma revelação explosiva nesta sexta-feira (16), ao denunciar mais de duas dezenas de profissionais da indústria da moda, entre eles o lendário fotógrafo francês Patrick Demarchelier, por má conduta sexual.

A equipe de jornalismo investigativo do jornal, chamada Spotlight, que em 2002 revelou casos disseminados de abuso sexual por sacerdotes católicos em Boston, revelou que mais de 50 modelos detalharam supostos atos de má conduta sexual dos quais foram vítimas, variando de toques impróprios a agressões.

Coletivamente, as vítimas apresentaram queixas contra pelo menos 25 fotógrafos, agentes, estilistas, diretores de casting e outros profissionais da indústria, noticiou o Globe.

Ente os acusados está o badalado Demarchelier, o também fotógrafo Greg Kadel, que trabalhou para Victoria's Secret e Vogue, e o estilista Karl Templer, que trabalhou com as marcas Coach, Zara e Tommy Hilfiger.

A investigação do Globe sobre o mundo da moda também questiona outros fotógrafos, entre eles Seth Sabal e Andre Passos, também por assédio sexual.

Segundo o jornal, todos os acusados negaram as acusações.

No entanto, o império editorial Condé Nast, que inclui a revista Vogue, informou que parou de trabalhar com Demarchelier e Kadel.

Patrick Demarchelier, de 74 anos, foi acusado de assédio sexual por sete mulheres, cujo depoimento foi colhido pelo jornal.

O Globe evoca principalmente o caso de uma ex-assistente do fotógrafo veterano. Mantendo sua identidade em sigilo, ela contou ter cedido às insistentes investidas do chefe por medo de comprometer seu futuro profissional se continuasse dizendo não.

Ela também contou ter pedido à diretora artística do grupo Condé Nast, a respeitada Anna Wintour, que não deixasse que o fotógrafo trabalhasse com modelos jovens.

A AFP pediu um comentário de Demarchelier sobre o caso, mas não obteve resposta.

Este não é a primeira vez que acusações de assédio surgem no mundo da moda. Depois do escândalo com o produtor de Hollywood Harvey Weinstein, vários fotógrafos de moda consagrados foram alvo de acusações de mesmo teor, principalmente Bruce Weber, Terry Richardson e Mario Testino.

Vários clientes, incluindo o Condé Nast, informaram publicamente que não trabalharão mais com eles.