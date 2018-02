Forte terremoto sacode a Cidade do México

Um forte terremoto sacudiu nesta sexta-feira (16) a Cidade do México, disparando o sistema de alerta na capital e provocando pavor nos moradores da capital faltando pouco para os cinco meses de um outro sismo deixar cerca de 400 mortos.

"Continua sendo realizado o protocolo de revisão. Até o momento não se reportam danos", indicou no Twitter o departamento de Proteção Civil.

O Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS) e o Serviço Sismológico Mexicano estimaram a magnitude do sismo em 7,2, com epicentro a 11 km de Pinotepa de Don Luis, no estado de Oaxaca, sudoeste do México.

Devido à magnitude, instalou-se o Comitê Nacional de Emergência para fazer uma revisão minuciosa de eventuais danos, tuitou o presidente Enrique Peña Nieto.

"Até este momento não se tem informe de perdas humanas ou de pessoas feridas", disse o porta-voz da Presidência, Eduardo Sánchez, à emissora local Televisa.

Centenas de pessoas abandonaram edifícios e se abrigaram em esplanadas ou no meio das avenidas no centro da cidade para se proteger de possíveis danos, segundo testemunhas da AFP.

"Saímos correndo, é o único que podemos fazer", disse com os olhos avermelhados e cheios de lágrimas Kevin Valladolid, de 38 anos, moradora do bairro Roma.

"A verdade é que já estamos bastante alterados. Com qualquer som de alarme, choramos, estamos muito estressados, vivemos um 'flash back'", acrescentou.

Após o alerta sísmico foram ativados todos os protocolos e estabeleceu-se comunicação com os estados onde o terremoto foi sentido, Guerrero, Michoacán, Oaxaca e Puebla.