O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira que o "crime organizado quase tomou conta" do Rio de Janeiro, ao decretar a intervenção do estado imerso na violência e com sérios problemas na área da segurança.

O crime organizado "é uma metástase que se propaga pelo país e ameaça a tranquilidade de nosso povo", acrescentou Temer, no ato de assinatura do decreto no Palácio do Planalto.