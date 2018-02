Press Release from Business Wire : Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TÓQUIO: 4502), ("Takeda") anunciou hoje que passou a fazer parte de um seleto grupo de apenas treze (13) empresas, e uma das duas únicas empresas de produtos farmacêuticos, a receber o status de Top Employer® global (empregador de excelência) de 2018. Criada há mais de 25 anos, a concessão da certificação é feita anualmente pelo Top Employers Institute para empresas que têm excepcionais ofertas para os funcionários. O programa é organizado e desenhado pelo Instituto para reconhecer as empresas que criam condições ideais para desenvolver seus funcionários profissional e pessoalmente, e que atingem os mais altos padrões de excelência para seus funcionários.

Para ser certificado globalmente, no mínimo 20 países, quatro regiões e a sede global da empresa inscrita precisam ser certificados pelo Top Employers Institute, que a Takeda atingiu nesse ano.

"Gostaríamos de agradecer ao Top Employers Institute por reconhecer a Takeda pela cultura corporativa que criamos", comentou David Osborne, executivo global de recursos humanos da Takeda. "Nosso foco em pacientes, combinado com nossos valores para atuar com integridade, justiça, honestidade e perseverança, cria um ambiente dinâmico pelo qual nossos funcionários têm profundo respeito e onde estão qualificados para brilhar."

O Top Employers Institute avalia as ofertas da empresa para os seus funcionários. Isso cobre 600 práticas de RH nas seguintes áreas:

-- Estratégia de talentos

-- Planejamento da força de trabalho

-- Integração

-- Aprendizagem e desenvolvimento

-- Gestão de desempenho

-- Desenvolvimento de liderança

-- Gestão de sucessão e carreira

-- Remuneração e benefícios

-- Cultura

"A Takeda realmente se destaca como Top Employer global por seu compromisso com o desenvolvimento de pessoas", disse David Plink, diretor executivo do Top Employers Institute. "As oportunidades de aprendizagem oferecidas, que aprimoram a jornada dos funcionários e se concentram em habilitar funcionários para alcançar suas metas profissionais pessoais, são um diferencial real e de primeira categoria."

A Takeda atendeu aos rígidos requisitos do Top Employers Institute, recebendo credenciamento em mais de 20 países e regiões, em quatro áreas geográficas, ou seja:

-- Ásia Pacífico: Austrália, China, Hong Kong, Indonésia, Japão, Malásia, Filipinas, Cingapura, Coreia do Sul, Taiwan e Tailândia

-- Europa: Irlanda, Rússia, Espanha, Turquia e Ucrânia

-- América Latina: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela

-- América do Norte: Canadá e Estados Unidos

-- África do Sul

"Na Takeda somos apaixonados por fornecer o ambiente certo, de forma que nossos funcionários possam aprender e avançar nas suas carreiras", disse David Osborne. "Nos esforçamos para fornecer oportunidades diversas em mais de 70 países, através de programas em instituições tais como Oxford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Wharton e INSEAD, além de estabelecer relacionamentos de orientação com nossos líderes mais experientes." Para saber mais sobre o Top Employers Institute e a certificação Top Employers, acesse http://www.top-employers.com.

Sobre a Takeda

A Takeda Pharmaceutical Company Limited é uma empresa farmacêutica global orientada para a pesquisa e desenvolvimento, com o compromisso de levar uma saúde melhor e um futuro mais promissor aos pacientes, traduzindo ciência em medicamentos que transformam vidas. A Takeda concentra seus esforços de pesquisa e desenvolvimento nas áreas terapêuticas de oncologia, gastroenterologia e neurociência, além de vacinas. A Takeda conduz pesquisa e desenvolvimento internamente e com parceiros para estar na vanguarda da inovação. Novos produtos inovadores, especialmente em oncologia e gastroenterologia, bem como a presença da Takeda em mercados emergentes, estão impulsionando atualmente o crescimento da Takeda. Mais de 30 mil funcionários da Takeda estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes, trabalhando com parceiros de assistência à saúde da Takeda em mais de 70 países. Para obter outras informações, acesse https://www.takeda.com/newsroom.

Valores e funcionários da Takeda

A Takeda está construindo uma organização centrada no paciente e centrada no cliente com base nos Nossos valores; agir sempre de acordo com o Takeda-ismo (Integridade, Justiça, Honestidade e Perseverança) e fazer tudo de acordo com as quatro prioridades de Paciente-Confiança-Reputação-Negócios. Nós colocamos os pacientes em primeiro lugar, e através disso, criamos confiança com a sociedade, o que solidifica nossa reputação, e isso finalmente pode levar ao nosso desempenho comercial. Isso está profundamente inserido nas nossas formas de trabalhar. Isso garante que nossos compromissos sejam qualificados e que nós fazemos a coisa certa - sempre.

Nossas organizações e nossos funcionários locais estão qualificados para responder da melhor forma possível às necessidades do cliente, e temos a possibilidade de desenvolver e prosperar numa organização ágil e diversificada.

Os líderes da Takeda demonstram pensamento estratégico, encontram novas formas de atender os pacientes, construir confiança na sociedade, reforçar nossa reputação e desenvolver a empresa. Eles criam um ambiente que inspira e habilita as pessoas a colaborar e fazer a organização avançar. Eles se concentram em nossas poucas prioridades designadas e entregam resultados de alto nível. E aumentam as capacidades da nossa organização agora e para o futuro.

Takeda: Qualificando nossos funcionários para brilharem

Trabalhando na Takeda, é importante que nossos funcionários se sintam qualificados para desempenhar de acordo com o melhor da sua capacidade já que trabalham para criar um futuro mais brilhante para milhões de pacientes em todo o mundo. Nós habilitamos todos os nossos funcionários para crescer, oferecendo apoio e treinamento onde necessário, e incentivando uma cultura de confiança para permitir liderança em todos os níveis.

