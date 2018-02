Press Release from Business Wire : ProGrade Digital, Inc.

A ProGrade Digital, uma nova empresa fundada com a missão de oferecer cartões de memória profissionais e soluções de fluxo de trabalho da mais alta qualidade, anunciou hoje uma nova linha de produtos desenvolvidos para atender de maneira única às necessidades das atuais câmeras fotográficas DSLR, filmadoras e câmeras de cinema digitais. Os cartões de memória serão oferecidos em diferentes formatos e com recursos de ponta. A empresa também irá projetar e comercializar diversos leitores de cartão, começando com o leitor de CFast e SD para fluxo de trabalho com duas entradas, que conta com protocolo de transferência USB 3.1 Gen 2. Os novos cartões de memória e leitores de cartão da ProGrade Digital estarão disponíveis a partir de fevereiro em www.progradedigital.com, Amazon.com e B&H; Photo Video.

A ProGrade Digital foi fundada por ex-executivos da Lexar que ocupavam cargos de gestão ou liderança técnica na empresa reconhecida como a pioneira no desenvolvimento de cartões de memória para fotografia digital. A equipe possui mais de 60 anos de experiência combinada em projeto, desenvolvimento e fabricação de cartões de memória, obtida com seu trabalho na Lexar, SanDisk e em outras empresas. Aproveitando toda a sua experiência e relacionamentos no mercado, a equipe se concentrará exclusivamente em desenvolver e comercializar cartões de memória, leitores de cartão e software otimizados para os mercados cinematográfico e fotográfico profissionais.

"Nossa meta é ser a fonte de cartões de memória e soluções de fluxo de trabalho profissionais e de alto desempenho para quem trabalha nesses mercados", explica Wes Brewer, fundador e diretor executivo da ProGrade Digital. "Manteremos o compromisso de concentrar nossos esforços nos profissionais de imagem digital que são altamente exigentes com relação a seus equipamentos e fluxo de trabalho, oferecendo os melhores serviços, total qualidade e confiabilidade."

Principais características dos produtos de memória da ProGrade Digital

Especialistas em imagem que fazem seus registros em RAW, RAW HD, 4K, 8K, 3D e vídeo em 360 graus podem confiar nos cartões de armazenamento e acessórios de fluxo de trabalho de alto desempenho da ProGrade Digital.

Principais características dos cartões de memória

-- Capacidade profissional em cartões de memória CFast 2.0 e SDXC UHS-II

-- Controladores otimizados e projetados especificamente para câmeras profissionais

-- Teste rigoroso e completo dos cartões com rastreamento por número de série dos principais componentes e dados de fabricação para o mais exigente controle de qualidade

-- Teste de cada componente e cada chip de memória individual para a máxima qualidade

-- Três anos de garantia

Principais características do leitor de cartão

-- Leitor com duas entradas para cartões CFast 2.0 e SDXC UHS-II

-- Velocidade de transferência de até 10 Gb/segundo por USB 3.1 Gen 2

-- Capacidade para fluxos de dados simultâneos e em plena velocidade dos cartões em ambas as entradas

-- Portátil e compacto

-- Inclui dois cabos de conexão de 18 polegadas: um de Type A para Type C e outro de Type C para Type C

-- Superfície inferior do leitor imantada para firme fixação em notebooks (utilizando a placa metálica de suporte incluída)

-- Dois anos de garantia

-0- *T Formato do cartão Velocidade Capacidade Preço CFast 2.0 550 MB/s 128 GB, 256 GB, 512 GB US$ 229,99, US$ 349,99, US$ 699,99 SDXC UHS-II, Class U3 200 MB/s 64 GB, 128 GB, 256 GB US$ 54,99, US$ 94,99, US$ 189,99 *T

-0- *T Leitor Mídia compatível Interface Velocidade Preço Leitor de CFast e SD para fluxo de trabalho CFast 2.0, SDXC USB 3.1 Gen. 2 Até 10 Gb/s US$ 79,99 *T

Os cartões de memória da ProGrade Digital são projetados para oferecer os mais elevados níveis de desempenho, qualidade e confiabilidade em câmeras fotográficas DSLR, filmadoras e câmeras de cinema digitais de fabricantes como Canon, Nikon, Sony e Blackmagic.

Os cartões e leitores de cartão da ProGrade Digital estão disponíveis na internet em www.progradedigital.com, Amazon.com e B&H; Photo Video.

Sobre a ProGrade Digital

Ainda que seja uma empresa nova, os fundadores da ProGrade Digital são ex-executivos da Lexar e da SanDisk, onde ocupavam cargos executivos e de gestão sênior nas áreas de engenharia, operações, marketing e corporativa. Com mais de 60 anos de experiência combinada em projeto e desenvolvimento de cartões de memória, seus fundadores possuem uma trajetória comprovada em cartões de memória, além de antigos relacionamentos no mercado com fornecedores e fabricantes.

Acesse mais informações em www.progradedigital.com.

