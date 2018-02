Press Release from Business Wire : King Salman Humanitarian and Relief Centre

O primeiro Fórum Humanitário Internacional de Riad será realizado em Riad, na Arábia Saudita, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, sob a proteção do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud. Organizado pelo Centro Humanitário e Assistencial Rei Salman (KSrelief), o fórum é o primeiro do gênero a ocorrer no Reino, e baseia-se em eventos humanitários internacionais anteriores para tratar das mudanças no panorama humanitário e elaborar novas respostas exequíveis e eficientes que reflitam necessidades práticas em transformação.

H.E. Dr. Abdullah Al Rabeeah, Advisor - Royal Court and Supervisor General of the King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (Photo: AETOSWire)

Reunindo profissionais e tomadores de decisão de toda a comunidade humanitária internacional, o fórum de dois dias contará com a presença de representantes de alto nível das Nações Unidas e ONGs internacionais e nacionais.

S. Ex.ª Dr. Abdullah Al Rabeeah, Assessor - Corte Real e Supervisor Geral do Centro Humanitário e Assistencial Rei Salman, declarou: "Em termos históricos, o Reino da Arábia Saudita assume um papel humanitário pioneiro de servir à comunidade internacional nas diversas regiões do mundo. O Reino percebe a importância da sua função de mitigar o sofrimento humano e garantir que todas as pessoas tenham a oportunidade de viver com saúde e dignidade. Para destacar ainda mais sua dedicação ao atendimento dos necessitados, os líderes da Arábia criaram o Centro Humanitário e Assistencial Rei Salman; sua finalidade é garantir e monitorar assistência e ajuda humanitária para aqueles em necessidade além das fronteiras do Reino.

O centro foi inaugurado em 13 de maio de 2015 sob a orientação e proteção superior do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, que o Todo-Poderoso o abençoe. As atividades do centro são fundamentadas em nobres objetivos e princípios humanitários."

"Até o momento, o KSrelief implementou 328 projetos em 38 países; a maior parte dos nossos programas está concentrada no Iêmen, na Síria, no Iraque e na Somália. Os 119 parceiros humanitários do KSrelief incluem agências associadas da ONU, além de diversas ONGs internacionais e nacionais. Os principais setores com projetos servidos pelo centro são: segurança alimentar, saúde (com atenção especial a mulheres e crianças), nutrição, água e saneamento, e educação, além de projetos especiais, como o que oferece serviço de reabilitação para as crianças que serviram como soldados no Iêmen."

