Press Release from Business Wire : International Socca Federation

A reunião inaugural da Federação Internacional de Socca (ISF) contou com a presença de 52 representantes dos 25 países-membros, além de 10 países que solicitaram associação. Os participantes elogiaram por unanimidade a criação da federação internacional para o formato de futebol reduzido, com 5, 6, 7 e 8 jogadores. O objetivo da federação é representar os 2.1 bilhões de jogadores do jogo de futebol reduzido em todo o planeta.

Após a sua eleição, Trunkwala declarou, "Em consonância com meus esforços para desenvolver o Socca, visitei vários países na Ásia Meridional, Oriente Médio e na região do Golfo Pérsico. Essas iniciativas são parte de preparativos ainda maiores para a Copa do Mundo de Soca, que irá ocorrer em Lisboa, Portugal, em outubro de 2018."

Por sua parte, Papadopoulos informou que o objetivo da ISF é trazer pessoas carentes, mas talentosas, para esse belo jogo.

O encontro resultou ainda na decisão de que vários torneios internacionais e regionais ocorrerão sob a responsabilidade da ISF em 2019, com destaque para a Copa dos Campeões Europeia.

