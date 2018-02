Novo projeto da ONU sobre cessar-fogo na Síria busca apoio da Rússia

Suécia e Kuwait apresentaram nesta quinta-feira (15) um projeto de resolução revisado ao Conselho de Segurança da ONU, chamando a um cessar-fogo por 30 dias na Síria, que diplomatas esperam que consiga o apoio da Rússia.

O novo texto, a cuja cópia a AFP teve acesso, especifica que a trégua humanitária de 30 dias não se aplicará ao grupo Estado Islâmico nem à Al-Qaeda.

Isso permitirá ao governo sírio continuar sua ofensiva contra grupos rebeldes ligados a Al-Qaeda em Idlib, a última província síria fora do controle de Damasco.

Diplomatas expressaram que a mudança contempla a preocupação da Rússia sobre o projeto de resolução que favorece uma trégua para permitir a chegada de ajuda humanitária de emergência.

A votação do projeto está prevista para a semana que vem.

No próximo mês, a guerra da Síria entrará em seu oitavo ano, com os esforços diplomáticos estagnados enquanto a violência continua no terreno.

Mais de 13 milhões de pessoas, quase metade delas crianças, necessitam ajuda humanitária no país, segundo a ONU.