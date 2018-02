Press Release from Business Wire : GSMA

A GSMA anunciou hoje que o piloto de Fórmula 1 da McLaren e duas vezes Campeão Mundial Fernando Alonso será o orador principal na sessão de abertura que irá ocorrer terça-feira, 27 de fevereiro, no Congresso Mundial de Telefonia Móvel em Barcelona.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: http://www.businesswire.com/news/home/20180215005642/pt/

McLaren Formula 1 Driver Fernando Alonso (Photo by Renaud Corlouer)

Amplamente considerado como um dos mais talentosos pilotos de F1 de todos os tempos, Alonso também desafiou a si próprio ao competir nas 500 Milhas de Indianapolis e nas 24 Horas de Daytona no ano passado. Nesta temporada, Alonso tem se concentrado no retorno à McLaren para estar à frente no grid de largada e também competir nas 24 Horas de Le Mans.

Alonso fará parte do cenário com Zak Brown, Diretor Executivo do Grupo de Tecnologia da McLaren. Nesta temporada, Alonso e Brown irão compartilhar suas perspectivas sobre a interseção do automobilismo com a tecnologia móvel de ponta. A McLaren conta cada vez mais com a conectividade e sensores como uma ferramenta vital na otimização do desempenho de todos seus carros, na F1 e na estrada, bem como coopera com um vasto ecossistema de empresas de tecnologia e indústrias de componentes de telefonia móvel para fornecer estas soluções.

Este tema será aberto a todos os participantes do Congresso Mundial de Telefonia Móvel que possuam uma entrada Silver, Gold, Platinum ou de analista / imprensa. Detalhes da sessão são os seguintes:

Tema 7: A Quarta Revolução Industrial Terça-feira, 27 de fevereiro 16:45 - 17:50 h Auditório 1, Pavilhão 4 Fira Gran Via, Barcelona

Esta sessão, junto com todos os outros temas do Congresso Mundial de Telefonia Móvel, serão transmitidos ao vivo a pessoas em todo o mundo ao acessarwww.mobileworldlive.com.

Participe do Congresso Mundial de Telefonia Móvel 2018

Para mais informação sobre o Congresso Mundial de Telefonia Móvel 2018, incluindo como participar, expor e patrocinar, visite www.mobileworldcongress.com. Siga desenvolvimentos e atualizações no Congresso Mundial de Telefonia Móvel no Twitter @GSMA utilizando #MWC18, em nossa página no LinkedIn www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress ou no Facebook em www.facebook.com/mobileworldcongress/.

O Congresso Mundial de Telefonia Móvel é o pilar da Capital Mundial de Telefonia Móvel, que irá ocorrer em Barcelona até 2023. A Capital do Congresso Mundial de Telefonia Móvel engloba programas e atividades que se estendem durante o ano todo e irá beneficiar não apenas os cidadãos de Barcelona, Catalunha e Espanha, mas também a indústria de telefonia móvel em todo o mundo. Para mais informação sobre a Capital Mundial de Telefonia Móvel, visite www.mobileworldcapital.com.

-FIM-

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras móveis em todo o mundo, unindo cerca de 800 operadores com mais de 300 empresas no ecossistema móvel mais amplo, incluindo fabricantes de celulares e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de Internet, bem como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também produz eventos líderes do setor, como o Mobile World Congress, o Mobile World Congress de Xangai, o Mobile World Congress das Américas e conferências do Mobile 360 Series.

Para mais informação, visite o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180215005642/pt/

Mídia: Pela GSMA Beau Bass, +44 79 7662 4962 beau.bass@webershandwick.com ou Pau Guerrero / Gloria Almirall, +34 93 236 09 00 PGuerrero@webershandwick.com ou Escritório de Imprensa da GSMA pressoffice@gsma.com

This material is not an AFP editorial material and AFP shall not bear responsability for the accuracy of its content. In case you have any questions about the content, kindly refer to the contact person mentioned in the text of the release.

End of the Business Wire's Press Release