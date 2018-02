Press Release from Business Wire : Project Management Institute

A pesquisa global Pulse of the Profession® de 2018, conduzida pelo Project Management Institute (PMI), revela que cerca de US$ 1 milhão é desperdiçado a cada 20 minutos pelas organizações em todo o mundo devido à implementação ineficaz de estratégia de negócios através de práticas deficientes de gestão de projetos. Isso equivale a cerca de US$ 2 trilhões de dólares desperdiçados por ano.

O estudo mostra que, as organizações desperdiçam, em média, 9,9% de cada dólar* devido ao fraco desempenho do projeto, e que cerca de um em cada três projetos (31%) não cumprem seus objetivos, 43% não são concluídos dentro do orçamento e quase metade (48%) não são concluídos a tempo. De modo alarmante, os líderes executivos podem estar fora de contato com essa realidade, já que 85% dos pesquisados disseram acreditar que suas organizações são eficazes na entrega de projetos para alcançar resultados estratégicos. Esses fatores estão gerando perdas financeiras enormes para empresas de todo o mundo, com um significativo impacto macroeconômico mais amplo.

"A gestão de projetos é o motor da estratégia, mas as organizações não conseguem preencher a lacuna entre o desenho da estratégia e sua entrega", disse Mark A. Langley, presidente e diretor executivo do Project Management Institute. "A gestão efetiva de projetos para implementar a estratégia de negócios das organizações é fundamental e tem um impacto significativo no resultado final."

Das regiões geográficas incluídas na pesquisa, a China relatou o menor desperdício monetário médio em projetos (7,6% ou US$ 76 milhões por US$ 1 bilhão), seguido pelo Canadá (7,7% ou US$ 77 milhões por US$ 1 bilhão) e Índia (8,1% ou US$ 81 milhões por US$ 1 bilhão). Ao contrário, a Austrália relatou o maior desperdício médio nos gastos de projeto em 13,9% ou US$ 139 milhões por US$ 1 bilhão. *Os valores são em dólares norte-americanos, mas representam um percentual que se aplica a qualquer moeda.

"Existe uma conexão poderosa entre a gestão eficaz de projetos e o desempenho financeiro", continuou Langley. "As organizações que são ineficazes com a gestão de projetos desperdiçam 21 vezes mais dinheiro do que aquelas com capacidades de gestão de projetos de mais alto desempenho. Mas a boa notícia é que, ao aproveitar algumas práticas comprovadas, existe um enorme potencial para que as organizações corrijam e melhorem o desempenho financeiro."

Em uma era de maior controle financeiro, variações nas pressões competitivas e transtornos nos negócios devidos à evolução da tecnologia, os resultados da pesquisa apontam para cinco fatores críticos que podem ajudar as organizações a impulsionar o desempenho através de uma implementação mais eficaz da estratégia.

1.A participação do patrocinador executivo é o principal condutor de entrega efetiva da estratégia

O principal condutor de projetos que atende seus objetivos de negócios originais é um campeão ou patrocinador executivo que participa ativamente. Mas, ao mesmo tempo, as organizações relatam uma média de 38% dos projetos que não contam com um patrocínio executivo ativo, o que indica a necessidade e a oportunidade para os líderes executivos participarem mais na entrega da estratégia.

2.Maior conexão entre o desenho e a entrega da estratégia

Os executivos muitas vezes não reconhecem que a gestão eficaz de projetos e programas é o que cumpre a estratégia. Mais de uma em cada três organizações (35%) relatam não ter um forte alinhamento de iniciativas e projetos que cumpram diretamente a estratégia. Isso indica a necessidade de que os executivos do C-Suite reconheçam melhor o potencial total da gestão de projetos para executar a estratégia e para garantir que eles estão alavancando os programas certos para cumprir diretamente a estratégia.

3.Otimizar o investimento na implementação da estratégia

As organizações muitas vezes priorizam o investimento no desenvolvimento de estratégia sobre a execução adequada. Parece haver uma grande desconexão entre os líderes executivos e os gerentes de projetos no financiamento da implementação da estratégia. Enquanto 84% dos líderes executivos acreditam que estão priorizando e financiando efetivamente as iniciativas e projetos corretos, apenas 55% dos líderes do Escritório de Gestão de Projetos (Project Management Office, PMO) estão de acordo. Isso sugere que as organizações podem não estar aproveitando o foco e o investimento ideal para cumprir a estratégia.

4.Aproveite a ruptura - Não reaja apenas - Seja ágil

Em um mundo com um ritmo acelerado de inovação, a ruptura é a nova normalidade. Portanto, não é surpreendente que 83% dos gerentes de projetos informem que a transformação digital afetou moderada ou dramaticamente seu trabalho nos últimos cinco anos. O que é fundamental para o sucesso no atual ambiente de negócios é tirar vantagem de uma abordagem ágil com gestão de projetos e cumprir a estratégia através da avaliação contínua da dinâmica da mudança do mercado, novas tecnologias e inovação.

Mas, enquanto 71% das organizações relatam maior agilidade nos últimos cinco anos, apenas 28% relatam uma alta agilidade organizacional em geral. Embora a agilidade esteja aumentando, o ritmo da mudança é inconsistente. De fato, a partir de uma perspectiva organizacional mais ampla, apenas 40% das organizações relatam priorizar a criação de uma cultura receptiva à mudança.

Em termos prospectivos, as organizações que podem tirar vantagem da ruptura e permanecer ágeis podem gerar ganhos financeiros e vantagem competitiva.

5.Definir e controlar métricas de sucesso

A pesquisa mostrou que, em média, cerca de metade (52%) dos projetos experimentam um aumento descontrolado da escala e cerca de metade (48%) não são entregues no prazo, gerando enormes perdas financeiras. A definição antecipada das medidas de sucesso ajuda a garantir que os projetos permaneçam no bom caminho e cumpram os orçamentos e objetivos.

A medida em que as organizações dentro de diferentes regiões estão alavancando essas melhores práticas de gestão de projetos é refletida no desperdício geral, detalhado abaixo do menor ao maior desperdício:

-0- *T Valor do desperdício, pelo menos para a maioria Região Quantidade desperdiçada devido ao fraco desempenho do projeto* 1 China 7,6% ou US$ 76 milhões por US$ 1 bilhão 2 Canadá 7,7% ou US$ 77 milhões por US$ 1 bilhão 3 Índia 8,1% ou US$ 81 milhões por US$ 1 bilhão 4 Oriente Médio 8,5% ou US$ 85 milhões por US$ 1 bilhão 5 Ásia Pacífico 8,6% ou US$ 86 milhões por US$ 1 bilhão 6 América Latina 10,2% ou US$ 102 milhões por US$ 1 bilhão 6 E.U.A. 10,2% ou US$ 102 milhões por US$ 1 bilhão 7 Reino Unido 10,8% ou US$ 108 milhões por US$ 1 bilhão 8 EMEA (Europa, Oriente Médio e África) 11,7% ou US$ 117 milhões por US$ 1 bilhão 9 Brasil 12,2% ou US$ 122 milhões por US$ 1 bilhão 10 Europa 12,7% ou US$ 127 milhões por US$ 1 bilhão 11 Austrália 13,9% ou US$ 139 milhões por US$ 1 bilhão *T

*Os valores são em dólares norte-americanos, mas representam um percentual que se aplica a qualquer moeda.

Sobre a pesquisa Pulse of the Profession®do PMI

A pesquisa Pulse of the Profession Survey® foi realizada on-line em outubro de 2017. O relatório destaca comentários e pontos de vista de 4.455 profissionais de gestão de projetos, 800 diretores dos Escritórios de Gestão de Projetos (PMO) e 447 líderes executivos de diversos setores, incluindo tecnologia da informação, serviços financeiros, fabricação, governo, energia, saúde, construção e telecomunicações em todo o mundo.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) é a principal associação do mundo para profissionais de gerenciamento de projetos, programas e portfólios. Fundado em 1969, o PMI entrega valor para mais de três milhões de profissionais que trabalham em quase todos os países do mundo através de advocacia, colaboração, educação e pesquisa global. O PMI promove o avanço de carreiras, melhora o sucesso empresarial e amadurece a profissão de gerenciamento de projetos através de padrões reconhecidos mundialmente, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisas acadêmicas, publicações, cursos para desenvolvimento profissional e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, ProjectManagement.com cria comunidades globais on-line que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, redes mais amplas e perspectivas mais completas. Acesse www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute.

A pesquisa completaPulse of the Profession Survey® pode ser visualizada em www.pmi.org/Pulse.

