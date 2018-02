Alto militar dos EUA alerta sobre expansão das forças armadas chinesas

A expansão das forças armadas chinesas avança a tal ritmo que em breve poderão competir com a potência americana "praticamente em todos os campos", advertiu na quarta-feira um alto oficial americano.

"O impressionante fortalecimento do poder militar da China em breve poderia representar um desafio para os Estados Unidos em praticamente todos os campos", advertiu o almirante Harry Harris durante uma audiência ante o Comitê das Forças Armadas da Câmara de Representantes.

"Os principais avanços incluem melhoras importantes na implementação de baterias de mísseis, desenvolvimento da quinta geração de aviões de combate e o aumento do tamanho e capacidade da marinha chinesa com sua primeira base no exterior, no porto de Djibuti".

Harry Harris, chefe das forças americanas na região do Pacífico (Pacom), foi nomeado recentemente pelo presidente Donald Trump embaixador na Austrália. A nomeação ainda deve obter a aprovação do Senado.