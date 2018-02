Press Release from Business Wire : Spectrum Effect

Spectrum Effect?, pioneiro na análise de espectro de RF, anunciou hoje um marco de sucesso no teste de sua solução de aprendizagem de máquina Spectrum-NET? com Elisa Estonia.

O Spectrum-NET detecta, caracteriza, localiza e avalia automaticamente o impacto da interferência externa e interna não intencional de RF em redes móveis. O Spectrum-NET opera em redes LTE e UMTS multi-fornecedoras de forma contínua sem interrupção do serviço ou dependência de sondas externas.

"O teste bem sucedido que utiliza o Spectrum-NET para analisar a rede móvel da Elisa descobriu inúmeras instâncias de interferência externa e interna não intencional de RF, incluindo interferência passiva de intermodulação passiva (PIM) anteriormente indetectável", afirmou Kristo Kork, chefe de redes de acesso por rádio e infraestrutura da Elisa. "A eliminação de interferências externas da nossa rede permite que Elisa perceba o valor total do nosso espectro e continue a cumprir nossa promessa de superar as expectativas dos clientes".

"Elisa é um operador muito inovador e a colaboração com sua equipe tem sido uma ótima experiência. Estamos satisfeitos por ter obtido resultados excepcionais neste teste e agora estamos totalmente concentrados em fornecer benefícios mensuráveis para os operadores móveis com nosso lançamento mundial completo de Spectrum-NET no final deste ano", comentou o diretor executivo da Spectrum Effect, Frank J. DeJoy.

A Spectrum Effect demonstrará o Spectrum-NET? e selecionará os resultados do teste no stand 7I80 durante o Mobile World Congress (Congresso Mundial de Mobilidade) em Barcelona.

Sobre a Spectrum Effect

A Spectrum Effect foi fundada pelos veteranos da indústria sem fio por trás da SON Leader Eden Rock Communications. A Spectrum Effect foi pioneira na aplicação de novos algoritmos de aprendizagem de máquina para dados de redes móveis projetados para detectar, caracterizar e localizar interferências de RF. Protegido por mais de 10 patentes emitidas e inúmeras aplicações pendentes, a inovadora de analítica da Spectrum Effect, Spectrum-NET, permite que operadores de todo o mundo protejam seus investimentos consideráveis em espectro licenciado. A Spectrum Effect reuniu uma equipe de P&D; de categoria internacional e criou um roteiro convincente sobre sua solução revolucionária para casos adicionais de uso de alto valor para UMTS, LTE e 5G. www.spectrumeffect.com.

Sobre a Elisa

Elisa é uma empresa de serviços de telecomunicações, TIC e serviços online que atua principalmente na Finlândia e na Estônia. A Elisa tem mais de 6.2 milhões de assinaturas de organizações de consumo, de administração pública e corporativas. Oferecemos serviços ambientalmente sustentáveis para comunicação e entretenimento, e ferramentas para que as organizações digitalizem suas operações e aumentem a produtividade. Como líder do mercado, a Elisa também é pioneira em novas tecnologias e inovações de rede, como a 5G. A cooperação com a Vodafone e a Telenor, entre outras, permite serviços competitivos em nível mundial. A Elisa está listada no Nasdaq Helsinki Large Cap com aproximadamente 190.000 acionistas. Em 2017, a receita da Elisa foi de 1.787 bilhões de euros e a empresa empregou 4.700 pessoas. Para mais informações, acesse www.elisa.fi, ou siga-nos no Facebook (@elisasuomi) e Twitter (@ElisaOyj).

