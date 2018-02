Boris Johnson alerta para 'traição' ao Brexit

O ministro de Relações Exteriores britânico Boris Johnson dará, nesta quarta-feira (14), um discurso contra as intenções de quem se opõe ao Brexit. Ele afirmará que seria "intolerável e antidemocrático" voltar atrás na saída da União Europeia.

"Temo que alguns estejam cada vez mais determinados a parar o Brexit. (...) Seria intolerável, antidemocrático e tornaria impossível fechar acordos comerciais importantes", dirá o ministro, segundo trechos divulgados antecipadamente pelo jornal The Sun.

"Seria um erro monumental, que provocaria um sentimento de traição permanente e inapagável", afirma o discurso de Johnson, para quem "o Brexit é o grande projeto dos nossos tempos".

Este discurso deve ser o primeiro de uma série de intervenções de membros do governo, inclusive de sua líder, Theresa May. Eles pretendem expor as visões das futuras relações com a UE após o Brexit, marcado para 29 de março de 2019.

Johnson é um principais nomes pró-Brexit no Reino Unido. "Não basta dizer aos que votaram contra o Brexit: 'Vocês perderam, acabou'. Devemos admitir que muitos deles estão animados por sentimentos nobres (...) e pelo desejo de ver o Reino Unido triunfar", explica.

O político tem desafiado a autoridade de May, fazendo valer sua visão de uma ruptura sem concessões à UE, acompanhada de uma saída do mercado único e da união aduaneira.

Nas próximas duas semanas, o ministro do Brexit, David Davis, vai falar sobre as futuras normas comerciais; o ministro de Estado, David Lidington, tratará da repartição de competências com os parlamentos regionais, e o secretário de Comércio Exterior, Liam Fox, vai abordar a estratégia para a assinatura de futuros acordos comerciais.

Bruxelas aguarda impacientemente que Londres aponte sua posição sobre a relação comercial futura.