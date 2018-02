Veja os filmes em competição no Festival de Berlim

A 68º edição do Festival de Cinema de Berlim apresentará 19 filmes na competição pelo Urso de Ouro, que será anunciado em 24 de fevereiro.

O Brasil está representando por "Las herederas", de Marcelo Martinessi, uma coprodução com o Paraguai, Alemanha, Uruguai, Noruega e França.

- "3 Days in Quiberon", de Emily Atef, Alemanha/Áustria/França

- "Season of the Devil", de Lav Diaz, Filipinas

- "Damsel", de David e Nathan Zellner, Estados Unidos

- "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", de Gus Van Sant, com Joaquin Phoenix, Estados Unidos

- "Dovlatov", de Alexey German Jr., Rússia/Polônia/Sérvia

- "Eva", de Benoît Jacquot, com Isabelle Huppert, França/Bélgica

- "Daughter of mine", de Laura Bispuri, Itália/Alemanha/Suíça

- "Las herederas", de Marcelo Martinessi, Paraguai/Alemanha/Uruguai/Noruega/Brasil/França

- "In the Aisles", de Thomas Stuber, Alemanha

- "Isle of Dogs", de Wes Anderson, Grã-Bretanha/Alemanha

- "Khook", de Mani Haghighi, Irã

- "My brother's name is Robert and he is an idiot", de Philip Gröning, Alemanha/França/Suíça

- "Museo" de Alonso Ruizpalacios, com Gael García Bernal, México

- "La prière", de Cédric Kahn, França

- "The Real Estate", de Axel Petersen, Suécia/Grã-Bretanha

- "Touch me not", de Adina Pintilie, Romênia/Alemanha/República Tcheca/Bulgária/França

- "Transit", de Christian Petzold, Alemanha/França

- "Mug", de Malgorzata Szumowska, Polônia

- "U - July 22", de Erik Poppe, Noruega