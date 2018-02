Canadá lamenta 'progresso limitado' das negociações do Nafta

Ottawa, 14 - Steve Verheul, negociador do Canadá, disse hoje que as conversas para uma revisão do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês) tiveram "progresso limitado", diante da falta de flexibilidade dos americanos.



O presidente dos Estados Unidos, por sua vez, disse que o Canadá tem tratado seu país "de maneira muito muito injusta quando se trata de importações de madeira". Além disso, as políticas do canadenses para limitar a importação de laticínios "não têm sido fácil" para os fazendeiros de Wisconsin, de acordo com Donald Trump.



Enquanto isso, o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, disse que as conversas com o México têm mostrado progresso. Já Verheul afirma que a política de Trump de querer ganhar tudo a qualquer custo dificultará a revisão do acordo.



"A principal questão é que temos visto flexibilidade limitada por parte dos EUA em questões relativamente fáceis", disse Verheul em uma reunião organizada pelo Instituto Canadense de Assuntos Globais. "Isso está sendo conduzido em grande parte pelo topo, pelo governo". O canadense acrescentou que haveria muito mais progresso "se os negociadores americanos tivessem mais espaço". Fonte: Dow Jones Newswires.