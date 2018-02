CIA cita sinais de nova intromissão russa no processo eleitoral dos EUA

Washington, 14 - O diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que o governo russo está conduzindo atividades no intuito de impactar as eleições legislativas do país.



O diretor de Inteligência Nacional dos EUA, Dan Coats, e Mike Rogers, chefe da Agência Nacional de Segurança, endossaram as palavras de Pompeo, mas não deram detalhes sobre quais seriam essas atividades.



As agência de inteligência norte-americanas concluíram que Moscou interferiu na eleição presidencial de 2016, levando à condução de uma investigação sobre um suposto conluio entre autoridades russas e membros da campanha do presidente Donald Trump.



Os russos negam as acusações, e o presidente Trump disse que a investigação das agências era uma "caça às Bruxas". Fonte: Associated Press.