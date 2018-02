Press Release from Business Wire : Procter & Gamble

Como parte dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018, a Procter & Gamble (NYSE: PG), Patrocinadora Olímpica Mundial, organizou hoje uma discussão em grupo sobre igualdade de gênero. Como parte do tema "Love Over Bias" (Amor acima do Preconceito), o mais recente capítulo da campanha vencedora da P&G; "Obrigado Mamãe", um grupo feminino de atletas condecoradas discutiram suas próprias jornadas no cenário mundial. A discussão incluiu o papel de suas mães, tutores e apoio de outras mulheres, bem como suas esperanças no que o atual movimento global quanto a igualdade de gênero irá significar para futuras gerações femininas de atletas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: http://www.businesswire.com/news/home/20180213006723/pt/

P&G; athletes join together for an important discussion about not letting gender become an obstacle to achieving their dreams in a panel hosted by Olympian and retired figure skater Michelle Kwan at the P&G; Family Home during the Olympic Winter Games PyeongChang 2018. (Photo: Business Wire)

Com palestras de abertura de Anita DeFrantz, medalhista olímpica, a primeira vice-presidente feminina do Conselho Executivo do COI e defensora incansável da igualdade de gênero no esporte, o grupo foi composto por:

-- MichelleKwan - medalhista olímpica, campeã mundial e a patinadora mais condecorada dos EUA, que agora trabalha como defensora global de seu esporte e para mulheres de negócios

-- Elana Meyers Taylor - medalhista olímpica de 2012 e 2014, que foi uma das primeiras mulheres a pilotar um bobsled para quatro pessoas de ambos os sexos e que desafiou estereótipos em seu esporte

-- Katarzyna Bachleda-Curus - recordista polonesa em patinação de velocidade, duas vezes medalhista olímpica competindo em seu quinto Jogos Olímpicos de Inverno e mãe orgulhosa de duas filhas

-- Justine e Chloe Dufour-Lapointe - esquiadoras canadenses de destaque que receberam medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014. Justine ganhou uma medalha de prata em PyeongChang.

"É um momento emocionante para ser uma atleta do sexo feminino", disse Elana Meyers Taylor. "Há essa incrível mudança que estamos vendo em todas as facetas da cultura e política global, entretenimento, comércio e esportes em curso. Estou extremamente feliz de ter treinadoras fantásticas, incluindo minha mãe, que me ajudou a superar todas as adversidades que enfrentei como competidora em eventos de bobsled de ambos os sexos. Sempre acreditei que se não pudesse fazer algo, minha mãe seria a primeira a me dizer, e ela nunca me disse isto, assim não estabeleci limitações a mim mesma e espero que esta atitude inspire outras mulheres a definir seus próprios potenciais."

"Estou orgulhosa em fazer parceria com a P&G; hoje a fim de apoiar a campanha Love Over Bias e participar de uma discussão sobre a igualdade de gênero", disse Justine Dufour-Lapointe. "Não estaria aqui sem o apoio e treinamento de outras mulheres, incluindo minhas irmãs e minha mãe com força e inspiração. Juntas, podemos ajudar a moldar o futuro para atletas do sexo feminino."

A discussão também incluiu uma exibição do vídeo "Obrigado Mamãe" da P&G; na Coreia do Sul com a condecorada patinadora de velocidade Sangwha Lee bem como o célebre filme da P&G; "Love Over Bias", que destaca o papel de uma mãe como primeira e maior defensora de suas filhas, a única que vê o potencial de suas filhas independente de como outras a vêm. A esperança é que este filme irá ajudar a reunir pessoas para conversarem abertamente sobre preconceitos, seu papel na limitação do potencial humano e a necessidade de ver além das coisas que nos dividem em situações comuns que podem nos unir.

"Na P&G;, aspiramos a criar um mundo melhor para todos, um mundo sem preconceito, com igual representação, voz e oportunidade", disse Phil Duncan, diretor global de design. "A campanha é parte de um esforço de toda a empresa para principiar conversações sobre assuntos importantes, como preconceito de gênero. Vem sendo uma longa jornada para a P&G;, que inclui outras campanhas como Ariel Share the Load, Always Like a Girl,SK-II Marriage Market Takeover e Secret's Ladies' Room Stress Test."

Compartilhe #LoveOverBias e acesse www.LoveOverBias.com para ver o filme e saber mais sobre estas e outras atletas.

Sobre o programa da P&G; nos Jogos Olímpicos:

Em todo o mundo, as marcas da P&G; incluindo Always®, Gillette®, Pantene®, Head & Shoulders®, Tide®, Bounty® and Downy® estarão realizando campanhas durante os Jogos Olímpicos por meio de vários canais de mídia e in-store. As marcas da P&G; estão comprometidas em dar as mães o melhor, cada dia e todo o momento. Não apenas às mães de atletas olímpicas, mas a todas as mães ao redor do mundo. Como patrocinadora dos Jogos Olímpicos em todo o mundo, quando as marcas da P&G; como Tide, Gillette e Pampers fazem parceria com atletas em suas jornadas nos Jogos Olímpicos, a P&G; também reconhece as mães que as apoiam em todos os passos do caminho.

Sobre a P&G;

A P&G; presta serviços a clientes em todo o mundo com um dos maiores portfólios de marcas confiáveis, de qualidade e liderança, incluindo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade P&G; inclui operações em cerca de 70 países. Visite http://www.pg.com para saber as mais recentes notícias e informações sobre a P&G; e suas marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180213006723/pt/

Procter & Gamble Ivanette Bonilla, 513-725-5131 E-mail: bonilla.i@pg.com

This material is not an AFP editorial material and AFP shall not bear responsability for the accuracy of its content. In case you have any questions about the content, kindly refer to the contact person mentioned in the text of the release.

End of the Business Wire's Press Release