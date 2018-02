Press Release from Business Wire : Patient Safety Movement Foundation

Duas sobreviventes de cesáreas e complicações pós-parto comporão, no sábado 24 de fevereiro, um painel de destaque na próxima Cúpula de Ciência e Tecnologia para a Segurança de Pacientes de 2018, realizada em Londres.

Segundo pesquisadores, cresce o número de partos por cesariana, mas quase a metade deles é desnecessária, e as complicações resultantes do procedimento não são bem conhecidas ou compreendidas. A Patient Safety Movement Foundation tem a satisfação de anunciar os painelistas que participarão do próximo painel "Como reduzir as cesarianas desnecessárias em hospitais". Estão entre os painelistas Jill Arnold e Kristen Terlizzi, que se tornaram determinadas defensoras de pacientes depois que sofreram suas próprias experiências quase fatais durante partos cirúrgicos e complicações subsequentes.

A estatística:a prática de cesariana está crescendo em todo o mundo, a uma média de 40,5% na região da América Latina e do Caribe, e 7,3% na África (Betran 2016). Nos Estados Unidos, um terço das pacientes se submete a parto cirúrgico (Martin 2017), e especialistas internacionais identificaram essa alta taxa de cesarianas como um problema significativo para a segurança da saúde materna (Council on Patient Safety in Women's Health Care 2016).

A assistência médica pós-parto dada a Kristen Terlizzi foi tão extrema que chegou a inspirar um estudo de caso em um periódico científico. Devido a uma cesárea anterior, ela havia adquirido uma condição chamada placenta acreta, em que o tecido placentário permanece no corpo e se espalha, afetando outros órgãos. Uma hemorragia durante a cirurgia corretiva foi tão grave que todo o sangue do seu corpo precisou ser trocado.

Jill Arnold era um exemplo de saúde e gravidez tranquila e de baixo risco, e poderia ter um parto natural sem complicações, mas a falta de ênfase em atendimento pós-parto nos EUA a colocou em risco. Ela começou a apresentar sintomas de trombose venosa profunda (TVP), o que poderia tê-la matado. "Foi desenvolvido um coágulo em uma veia superficial da perna que se estendeu do meu tornozelo até a virilha", lembra Arnold.

Os partos cirúrgicos desnecessários geram riscos de longo prazo à saúde, inclusive posterior ruptura da cicatriz uterina, placentação anormal, maior risco de hemorragia e histerectomia (Bauserman 2015; Marshall 2011; Rageth 1999; Galyean 2009), e há uma alta exponencial de tais complicações com o número de cesáreas prévias (Clark 1985).

O painel Como reduzir cesarianas desnecessárias vai debater as melhores práticas de todo o mundo e anunciar as novas soluções acionáveis para a segurança dos pacientes relativas a esse tema.

Comporão o painel global:

-- Moderador:David C. Lagrew Jr., MD, diretor médico executivo de atendimento a mulheres, St. Joseph-Hoag Health Region of Providence Healthcare. O Dr. Lagrew é especialista em medicina materno-fetal e informaticista médico com especial interesse em melhoria da qualidade materna. Ele ajudou a descobrir e desenvolver técnicas para a redução de partos por cesárea e perfurações deles decorrentes, e aperfeiçoar técnicas de qualidade materna.

-- Panelistas:Kristen Terlizzi, cofundadora, National Accreta Foundation. Terlizzi compartilha atualmente sua experiência como paciente para informar o público sobre placentação anormal e os custos desencadeados por cesarianas. O relatório de seu caso médico está publicado no periódico oficial do Congresso Americano de Obstetras e Ginecologistas (American Congress of Obstetricians and Gynecologists, ACOG), e sua história como paciente foi apresentada em Vox Media, The Wall Street Journal e People.com. Jill Arnold, cofundadora, National Accreta Foundation. A pesquisa de Jill Arnold sobre cesarianas, parto vaginal após cesárea (vaginal birth after cesarean, VBAC) e outros dados sobre métodos de parto levou à criação de um registro nacional de dados hospitalares licenciado pela Consumer Reports em 2013. Atualmente, Jill é vice-presidente do conselho da força-tarefa da Arkansas Healthcare Transparency Initiative, é membro do conselho editorial do Institute for Perinatal Quality Improvement e consultora especialista da Delivery Decisions Initiative, do Ariadne Labs de Harvard, além de atuar desde 2013 como integrante do comitê diretor do California Maternal Quality Care Collaborative, CMQCC. Siddarth Satish, fundador, diretor executivo, Gauss Surgical. Siddarth Satish é fundador e diretor executivo da Gauss Surgical, uma empresa de tecnologia médica que utiliza visão computacional e aprendizagem de máquina para tornar cirurgias e partos mais seguros e economicamente acessíveis. Ele atua no comitê de tecnologia da Anesthesia Patient Safety Foundation e integrou a lista Forbes 30 Under 30 de assistência à saúde. Robert M. Silver, MD, professor de Obstetrícia e Ginecologia, University of Utah Health Sciences Center, UUHSC. O Dr. Silver passou a integrar a Divisão de Medicina Materno-Fetal da Universidade de Utah após concluir sua bolsa de estudos em 1994. Ele atua como chefe da Divisão de Medicina Materno-Fetal e como codiretor de Trabalho e Parto do UUHSC.

Para mais informação, acesse o site da Patient Safety Movement Foundation. Membros da mídia podem solicitar um passe de imprensa acessando http://bit.ly/2mCeyay entrando em contato com Tanya Lyon - telefone (949) 351-2858 ou por email tanya.lyon@patientsafetymovement.org.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation:

Mais de 200.000 pacientes dos EUA e três milhões em todo o mundo morrem todos os anos de causas evitáveis. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) foi constituída com o apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare para erradicar as mortes evitáveis até 2020 (0X2020). Aprimorar a segurança do paciente exige um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, prestadores de serviços de saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A PSMF trabalha com todos as partes interessadas para abordar problemas com soluções acionáveis. A Fundação também convoca a World Patient Safety, Science and Technology reunindo algumas das melhores mentes do mundo para discussões que provoquem pensamentos e novas ideias que desafiem o status quo. Ao apresentar soluções específicas e de alto impacto para atender aos desafios de segurança do paciente, chamadas Soluções Acionáveis para a Segurança do Paciente, incentivando empresas de tecnologia médica a compartilhar os dados sobre a compra de seus produtos e pedir que os hospitais se comprometam em implementar soluções acionáveis para a segurança do paciente, a Patient Safety Movement Foundation está trabalhando para alcançar a meta de erradicar as mortes evitáveis até 2020. Acesse o site http://patientsafetymovement.org/.

