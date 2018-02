Segundo juiz ordena que Washinton mantenha programa que protege imigrantes

Um segundo juiz americano bloqueou nesta terça-feira a decisão do governo de por fim ao programa DACA, que protege da deportação cerca de 700.000 jovens imigrantes.

O juiz Nicholas Garaufis, da corte do Brooklyn, decidiu a favor de um processo apresentado por 17 procuradores gerais e um grupo de jovens imigrantes conhecidos como "Dreamers" e ordenou manter o programa nos mesmos termos e condições.

Aprovado pelo ex-presidente Barack Obama em 2012, o decreto protegia da deportação milhares de pessoas que chegaram aos Estados Unidos em situação clandestina ainda crianças.

Em setembro passado, Trump anunciou sua decisão de acabar com o programa. Antes de torná-la efetiva, deu um prazo de seis meses - até março - para que o Congresso encontrasse uma solução.

A data de expiração do programa, em 5 de março, não é definitiva, já que um juiz de San Francisco bloqueou temporariamente o fim da proteção do DACA.

Trump culpa pelos ataques terroristas internos e por crimes violentos os beneficiários da loteria de "green cards" e a reunificação familiar.

"Precisamos de um sistema migratório do século 21, com base no mérito", disse ele no Twitter no início de fevereiro.