Press Release from Business Wire : Yamaha Motor Co., Ltd.

A Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO: 7272) (ISIN: JP3942800008) anunciou hoje que a receita líquida aumentou em quase 61% para um recorde de 101.6 bilhões de ienes no ano fiscal de 2017 encerrado em 31 de dezembro. O enorme aumento foi impulsionado pelas vendas de produtos de alto nível e reduções de custos alcançadas através de processos avançados de fabricação e métodos de desenvolvimento aperfeiçoados para motocicletas de plataforma e modelos globais. As vendas líquidas subiram mais de 11% para 1.67 trilhão de ienes, em função de fortes vendas de motocicletas na região da Associação das Nações do Sudeste Asiático, motores de popa nos Estados Unidos, e em montadores de superfície e robôs industriais. A receita ordinária aumentou quase 52% para 154.8 bilhões de ienes.

As vendas unitárias de motocicletas na região da Associação das Nações do Sudeste Asiático marcaram o maior ganho ano a ano desde 2011. As vendas líquidas em geral aumentaram e a receita operacional aumentou substancialmente em função das vendas de produtos em faixas de preços mais altas e pelos efeitos da redução de custos em mercados emergentes como o Brasil e a região da Associação das Nações do Sudeste Asiático.

As vendas unitárias do setor marítimo de motores de popa e de veículos aquáticos aumentaram e a produção de barcos foi impulsionada por aquisições de construtores de barcos na Europa e nos EUA. A receita operacional aumentou em função de um misto de modelos aprimorados, devido ao aumento das vendas de grandes motores de popa na América do Norte e na Europa.

A Yamaha Motor prevê uma receita estável no exercício de 2018. As iniciativas de médio a longo prazo devem ver um progresso sólido, considerando que as condições de negócios se mantenham. As vendas líquidas deverão aumentar 1,8% para 1.700 bilhões de ienes e a receita líquida deve subir cerca de 1,4% para 103 bilhões de ienes. A receita operacional e a receita ordinária deverão se manter equivalentes aos seus níveis fiscais de 2017.

Para mais informações sobre os resultados da Yamaha Motor, visite: https://global.yamaha-motor.com/ir/ Para documentos e fotos: https://www.mynewsdesk.com/yamaha-motor/

Sobre a Yamaha Motor

A Yamaha Motor (TOKYO: 7272) é produtora líder mundial de motocicletas, produtos marítimos, produtos de energia e máquinas inteligentes. A grande diversidade de produtos e de negócios da empresa está construída em torno de suas tecnologias proprietárias, concentradas em motores, chassis e casco, e em controle eletrônico. A Yamaha Motor executa operações de desenvolvimento global, produção e comercialização através de 140 subsidiárias e afiliadas pelo método de equivalência patrimonial em 30 países. Cerca de 90% das vendas líquidas consolidadas são geradas em mais de 200 países fora do Japão. A empresa está constantemente reestruturando suas capacidades globais de engenharia, fabricação e comercialização para um crescimento sustentável de longo prazo. Acesse http://global.yamaha-motor.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180213006525/pt/

Yamaha Motor Co., Ltd. Naoto Horie, +81-3-5220-7211 Divisão de Comunicação Corporativa RP Global ymcglobalpr@yamaha-motor.co.jp

This material is not an AFP editorial material and AFP shall not bear responsability for the accuracy of its content. In case you have any questions about the content, kindly refer to the contact person mentioned in the text of the release.

End of the Business Wire's Press Release