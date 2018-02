Permaneceremos alertas a riscos à estabilidade financeira, diz presidente do Fed

São Paulo, 13 - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, destacou em discurso preparado para evento cerimonial nesta terça-feira que a instituição permanecerá alerta a qualquer risco à estabilidade financeira. Powell, que tomou posse da presidência do banco central americano em 5 de fevereiro, sucedendo Janet Yellen, enfatizou a importância de uma regulação eficaz e eficiente para o sistema financeiro.



"Por meio de uma regulamentação eficaz e eficiente, procuramos assegurar que o crédito, que é vital para uma economia saudável, estará disponível para famílias e empresas ao longo do ciclo econômico, para que possam investir em um futuro melhor", afirmou.



Segundo Powell, o Fed irá preservar os ganhos essenciais da regulação financeira, ao mesmo tempo em que trabalhará para tornar suas políticas o mais eficiente possível.